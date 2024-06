De Bruyne y la eterna candidata

Bélgica siempre está llamada a ser una de las grandes agitadoras de la Eurocopa. Los belgas, para no variar, llegan con altas expectativas y un equipo sólido tras una casi inmaculada fase de clasificación. Bajo la dirección de Domenico Tedesco, Bélgica tiene una primera fase sencilla con Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. Igualar los cuartos de final alcanzados en 2016 y 2020, con la generación de oro en su máximo apogeo, es el punto de partida.

El equipo combina experiencia y juventud. Tedesco ha reconducido al grupo tras el varapalo de su eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar con Roberto Martínez. Veteranos como Lukaku, Vertonghen y Kevin De Bruyne son pilares fundamentales al lado de jóvenes talentos como Doku, Vermeeren u Openda, que aportan frescura y dinamismo. La ausencia notable es la del portero del Real Madrid Thibaut Courtois, al que reemplaza Koen Casteels del Wolfsburgo.

En la clasificación, Bélgica ganó seis de sus ocho partidos y no perdió ninguno como prueba de la consistencia del equipo. Marcó 22 goles, encajó 4 y demostró ser eficaz al menos ante combinados del segundo escalón continental.

De Bruyne, el gran líder

Kevin De Bruyne es la estrella indiscutible. El mediocampista del City ha sido seis veces campeón de la Premier, ha ganado la Champions y es crucial para Bélgica para crear juego, marcar y por su liderazgo dentro y fuera del campo. Un liderazgo que empezó a asumir cuando su familia de acogida le rechazó siendo muy joven y cuando jugaba en las categorías inferiores del Genk. «Cuando regresé a mi casa y entré por la puerta vi a mi madre llorando. Me puse en lo peor, pensé que se había muerto alguien. En ese instante, ella me dijo las palabras que dieron forma a mi vida: ‘No quieren que vuelvas, la familia de acogida ya no te quiere ahí’. Pregunté el motivo y me respondió que por ser quién soy. Dijeron que era demasiado tímido, callado y que era difícil la convivencia», aseguró en una entrevista en «The Players».

Años mas tarde fue Mourinho el que le rechazó cuando entrenaba al Chelsea. Acabó en el Wolfsburgo y luego regresó a Inglaterra para convertirse en el jugador que es en el City. A nivel individual destacan sus dos trofeos como mejor jugador de la competición y sus cuatro años como máximo asistente. Con Bélgica suma 101 partidos, ha anotado 27 goles y repartido 46 asistencias.

Su actuación en la Copa del Mundo 2018, donde Bélgica alcanzó las semifinales, es un ejemplo de su impacto, proporcionando asistencias clave y liderando al equipo en momentos cruciales.

Tedesco ha enfatizado la importancia de un juego de equipo sólido y el aprovechamiento de las habilidades individuales de los jugadores. Su enfoque táctico ha permitido a Bélgica mantener una defensa sólida mientras se despliega con peligro en el ataque, utilizando la velocidad y la creatividad de jugadores como Doku y Carrasco. Los jóvenes han servido para revitalizar un equipo que daba síntomas de agotamiento con Roberto Martínez.

El grupo que le espera a Bélgica

Eslovaquia apunta a la segunda plaza del Grupo E. El técnico italiano Francesco Calzona es el ídolo de la selección junto a Lobotka, ex del Celta. El centrocampista es el referente y el que marca los tiempos en ataque y en defensa. Dúbravka, el portero del Newcastle, es un seguro bajo palos.

La Ucrania de Lunin ha llegado al torneo después de alcanzar la repesca y superar a Islandia. Las estrellas de la selección son el portero madridista y el delantero Dovbyk, que llega de marcar 24 goles con el Girona siendo el máximo goleador de LaLiga. Otra de las referencias es Mudryk, el extremo del Chelsea, aunque no ha tenido continuidad en el equipo londinense. El seleccionador Serhiy Rebrov llegó al cargo en 2023 tras dirigir a equipos como el Dinamo de Kiev (Ucrania), Al-Ahli (Arabia Saudí), Ferencváros (Hungría) y al Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos). Rebrov fue futbolista del Tottenham Hotspur y del West Ham. Fue el primer jugador ucraniano en anotar un gol para la selección en una Copa del Mundo.

Rumanía fue primera de grupo en la clasificación para la Eurocopa tras no perder ningún partido ante Suiza, Israel, Bielorrusia, Kosovo y Andorra. La selección ha disputado 16 partidos en la Eurocopa, pero sólo ha sido capaz de ganar uno. Fue el 20 de junio de 2000 en Charleroi ante Inglaterra (2-3). En la selección actual sus referentes son Horatiu Moldovan en la portería y Radu Dragusin en la defensa. El portero del Atlético de Madrid, inédito desde que fichó por el conjunto rojiblanco, y el defensa del Tottenham son los únicos que forman parte de la élite europea.