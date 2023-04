El Cádiz tuitea en catalán y no son pocas las reacciones en las redes

Espanyol y Cádiz se enfrentan este viernes en el RCDE Stadium en un duelo vital por la permanencia en la máxima categoría, al que los 'pericos' llegan en crisis y muy necesitados por su pobre racha de últimos resultados, mientras que los andaluces, en un gran momento lejos del Nuevo Mirandilla, viven este tramo decisivo con algo más de margen, aunque con la zona roja todavía apretando.

Ambos conjuntos abrirán la jornada 30 de LaLiga Santander y el inicio del tramo final y decisivo del campeonato doméstico, con mucho que decidir, sobre todo en la zona baja de la tabla. El conjunto de Cornellà parece hundirse semana tras semana, inmersos en un bajón de resultados que ya es preocupante y del que urgen salir cuanto antes para que luego no sea demasiado tarde.

Los 'pericos', ahora entrenados por un Luis García que no parece dar todavía con la tecla, marchan penúltimos en la clasificación con 27 puntos, a 3 de la salvación, pero su dinámica roza el dramatismo, con 7 derrotas en los últimos 10 encuentros, las 6 últimas de manera consecutiva. El entrenador del Espanyol, Luis García, afirmó estar "convencido de que el será un gran día" y explicó que el equipo desprende "cosas tremendamente positivas".El asturiano evitó calificar el choque de final, aunque no escondió que es un duelo "fundamental" e "importantísimo" para el futuro del equipo. Una victoria contra el Cádiz, tal como subrayó el responsable del banquillo, supondría "un refuerzo moral y anímico tremendo" para el resto del curso. Luis García subrayó que el Espanyol no es un equipo "inconformista" ni "temeroso" ya que, según apuntó, "el miedo paraliza".

El Cádiz va mucho más holgado, pero no puede relajarse.

Tuits del Cádiz en catalán

La polémica antes del partido ha nacido de las redes sociales del Cádiz, que como están en Barcelona, han empezado a tuitear en catalán y como han entrenado en las campos del Barcelona, han agradecido al club barcelonista, en catalán, que se lo permitiese. "Agraim al

@FCBarcelona_es que ens cedeixi les seves instal·lacions per a la ultima sessió abans del partit d’avui. Moltes gràcies per la hospitalitat!" (Agradecemos al

@FCBarcelona_es que nos ceda sus instalaciones para la ultima sesión antes del partido de hoy. ¡Muchas gracias por la hospitalidad!", decía.

Antes, al aterrizar en Barcelona, también había escrito mensajes en catalán. "En la semana que hemos hablado tanto del equipo del régimen, el Cádiz llega a Barcelona para jugar con el Espanyol y su CM escribe un tuit en catalán. #Detalles #Nocuestatanto VISCA EL CADIS!!!", ha escrito Jordi Évole.

Pero no a todos les ha parecido también. Están los que no entienden que el Cádiz haga eso y los que, principalmente, no entienden la amabilidad del Cádiz con el Barcelona cuando ha evitado hablar de los pagos a Negreira.