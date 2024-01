Carlos Sainz: "No he perdido la sed de victoria y voy a ser competitivo toda mi vida"

Carlos Sainz y Lucas Cruz aterrizaron en la terminal de vuelos privados de Barajas. Cuando se enteraron de que un buen número de aficionados les había preparado un recibimiento se desplazaron a la de llegadas internacionales. Acompañado de su mujer Reyes, el cuatro veces ganador del Dakar compartió unas horas con los directivos de Audi en España y la celebración privada, con sus amigos más cercanos, será esta semana. El director general de Audi en España, José Miguel Aparicio, quiso destacar el «papel crucial en el desarrollo de este Audi» que ha tenido Sainz y que los ingenieros de la marca valoran su precisión en el trabajo y le consideran una absoluta referencia. No olvidan que el madrileño fue el primero en liderar etapas en 2022, el vuelco y la lesión de 2023 con su posterior actitud positiva y su recuperación y que este año ha conseguido «una victoria épica y ya forma parte dela historia de Audi, que le coloca a la vanguardia de la técnica al vencer el Dakar con un coche con mecánica eléctrica».

Cuatro triunfos en el Dakar, cuatro Touaregs y con cuatro marcas diferentes. Este era el último año de Audi. ¿Cuál es el futuro?

Dejadme disfrutar. Ya habrá tiempo para analizar nuevos proyectos. Por ahora quiero descansar unos días y luego ya veremos.

Ha ganado con 61 años batiendo un récord de edad en el Dakar. ¿Le puede condicionar la edad?

Lo importante no son los números que aparecen en el pasaporte, sino los que haces en los tramos cronometrados. Yo no he perdido la sed de victoria, porque si no, no estaría aquí. Voy a ser competitivo toda mi vida. A menudo le comento a Lucas que me diga sinceramente cuando vea que no conduzco rápido. Está claro que si para mí esta carrera fuera un sufrimiento, no seguiría en ella. Sólo pido, eso sí, a los aficionados que me respeten en el momento que decida dejarlo. Muchos me dicen que ahora puede ser un buen momento, pero eso lo tengo que decidir yo.

Ha hablado de Lucas Cruz, ¿cómo ha sido su papel en este Dakar?

Lucas ha realizado un fantástico trabajo y este ha sido el Dakar en el que más me ha regañado... Pero es un hombre tranquilo que ha realizado un trabajo muy completo. Sin él y su trabajo, no habría logrado este triunfo.

Era el último año de Audi y lo ha conseguido con un coche especialmente difícil por su avanzada tecnología...

Si. Hemos utilizado la última bala de Audi y hemos tenido la suerte de ganar con un coche que es un hito en el Dakar por su concepto de coche eléctrico, diferente al resto de sus rivales. Este era un año diferente en el que vimos que había cosas que mejorar y recuperarme de las lesiones de la pasada edición. Tras la Baja y Marruecos, no teníamos las mejores impresiones, pero hemos ganado en el Dakar más duro de la historia. Una carrera que ha exigido velocidad y estrategia y que ha tenido un final muy feliz para nosotros.

Una carrera que todos los pilotos han calificado como especialmente dura y en la que ha vencido sin ganar ninguna etapa...

Lo de no ganar ninguna etapa ha sido anecdótico, ya que hemos llegado varias veces en segunda posición a muy pocos minutos del vencedor, separados por el tiempo de algún pinchazo. Respecto a la dureza, nunca cómo este año ha habido una etapa de 600 kilómetros o con tantas dunas o tantas piedras que provocaban continuos pinchazos. Todos los días pinchamos una o dos veces y en dos etapas se nos han terminado las ruedas. Es cierto que nunca ha sido tan duro.

¿Hay rivalidad entre los dos Carlos Sainz, padre e hijo?

Yo voy a seguir siendo competitivo toda mi vida. Y este es el espíritu que he tratado siempre de transmitir no sólo a Carlos, sino en general a todos mis hijos. Y, además, trato de darles ejemplo de cómo hacer las cosas porque si lo dices, pero no lo pones en práctica, no sirve de nada.

Ganar con un coche tan diferente como el Audi Q E.Tron no ha debido ser fácil por su complicada puesta a punto…

El equipo ha desarrollado un concepto muy especial con el que hemos sido los primeros en participar en el Dakar. Sólo Audi ha tenido la valentía suficiente para asumir este riesgo. Estoy contento porque hemos hecho historia con él y quiero agradecer a Rolf Michl y a Sven Quandt, que creyeron en nosotros e hicieron esto posible. Gracias también a Mattias, Emil, Stéphane y Edouard, mis compañeros de equipo, por su ayuda para conseguir esta gran victoria.