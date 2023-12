Carolina Marín vuelve a ganar a la dos del mundo y jugará la final del Torneo de Maestras: "Me estoy sintiendo muy fuerte"

En su segundo duelo en dos días contra la número dos del mundo y campeona olímpica, la china Chen Yu Fei, la española Carolina Marín se clasificó para la final de las finales, la del Torneo de Maestras del circuito mundial de bádminton (BWF), con una victoria muy costosa por 21-17, 19-21 y 21-13. Marín había ganado el viernes por 25-23 y 24-22 a esta misma jugadora en el último partido de la fase de grupos y el sorteo de semifinales volvió a emparejarlas. En el undécimo choque entre las dos últimas campeonas olímpicas (Marín en 2016, Chen en 2021), la victoria brindó a la española la oportunidad de volver a luchar por el único gran título que falta en su historial. Su rival será la tai wanesa Tai Tzu Ying, con la que ya disputó y perdió la final de 2020.

Marín no pudo consolidar una ventaja inicial de 7-3 y el primer set se movió en márgenes mínimos de uno a tres puntos. Tras el 14-14, la andaluza, quinta del mundo y única europea entre las 17 primeras, dio el estirón definitivo con cuatro puntos seguidos, que pudo administrar hasta hacerse con el parcial. Con diferencias aún más estrechas, de un solo punto arriba o abajo, se desarrolló el comienzo del segundo set. El momento clave llegó tras el 13-13, aunque esta vez a favor de la asiática, que se despegó y no volvió a dejar que Marín se pusiera por delante.

El desempate se puso pronto de cara para la española. Ocho puntos seguidos a partir del 6-6 dejaron a Chen con poco margen de maniobra. La jugadora onubense, seis veces campeona de Europa, no perdió ya nunca el control y se plantó en la final con una nueva demostración de juego y de cabeza.

La número uno, eliminada

La otra finalista será la taiwanesa Tai Tzu Ying, que eliminó a la surcoreana An Se Young, actual número uno del ránking, por 19-21, 21-15 y 22-20. Tras ceder el primer set e igualar en el siguiente, en el definitivo todo parecía perdido para Tai, que llegó a estar ocho puntos por detrás (18-10). Pero con dos series de seis tantos seguidos culminó la remontada, con la surcoreana bloqueada en esos instantes finales.

Como Marín y Cheng, ambas se habían enfrentado en el último partido de la fase de grupos, en este caso con victoria de An Se Young, que en semifinales no pudo repetir resultado. Tai Tzu Ying ya ganó estas finales del circuito en la edición correspondiente a 2020, a Marín en la final. Han jugado en 22 ocasiones, con igualdad absoluta de once victorias para cada una. De sus cuatro partidos de este año, tres fueron para la española.

"Estamos en la final. Partido muy, muy duro, pero desde luego que estoy muy contenta. Debo estar orgullosa sobre todo de seguir mejorando, era mi plan desde el comienzo e incluso desde antes de venir a este torneo. Me estoy sintiendo muy fuerte y creo que estoy demostrando muy buen nivel. He luchado hasta el final, ha sido un partido muy largo y muy duro y estoy orgullosa de haberlo dado todo en la pista. Mañana vamos a por esa final", declaró la jugadora onubense..