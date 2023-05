El Chacho lidera al Madrid a semifinales (81-89)

El campeón de Europa y defensor del título en la Liga Endesa ya está en semifinales. El Gran Canaria ofreció en el segundo partido toda la resistencia que no mostró en el primero, pero terminó claudicando ante los "bajitos" de Chus Mateo. Sergio Rodríguez (13 puntos y 4 asistencias) rompió el partido y entre Llull y Williams-Goss se encargaron de abortar la reacción de los isleños cuando todavía soñaban con forzar el tercer partido. Al Madrid le espera el Joventut con el factor cancha para los blancos.

El duelo de triples de los dos primeros dos cuartos sirvió de poco. La igualdad debía romperse encontrando más razones más allá de los tiros de tres. Y el Madrid lo encontró en el tercer periodo con Musa, Llull y Tavares como ejecutores. El Madrid empezó a sentirse cómodo cuando Chus Mateo puso el equipo en manos de Sergio Rodríguez. El criterio del Chacho volvió a ser fundamental para que el equipo atacara con sentido común. Lo que había sido un monocultivo desde el triple se convirtió en un caudal de anotación con varios afluentes. Musa y su verticalidad sumaron 11 puntos en el tercer cuarto. Llull demostró que ha llegado a final de temporada en un notable momento de forma y Tavares... qué decir de Tavares. Con Sergio Rodríguez en pista es feliz. Y si el Chacho remata el cuarto con un triple desde nueve metros, el Gran Canaria se encontró con demasiados motivos para preocuparse.

Los isleños recurrieron a los triples y a Balcerowski para no despeñarse, pero... el Chacho quería más. Reapareció con una jugada de 3+1, sumó otro triple, otro más y las diferencias empezaron a recordar las del primer partido (61-77), pero el Gran Canaria no se rindió porque mostró la intensidad que no había mostrado en toda la serie. Ocho puntos seguidos de Nikolic fueron la respuesta adecuada a la exhibición del Chacho. Al grito del balcánico se sumó Slaughter y el Gran Canaria acumuló un parcial de 18-2 (79-79, min 37). El Madrid recurrió a uno de sus clásicos, Llull, y a uno de los elementos determinantes en este tramo final de temporada, Williams-Goss. El "Granca" ya no encontró la forma de reengancharse. La semifinal Real Madrid-Joventut ya era un hecho.

81. Dreamland Gran Canaria (18+19+19+25): Albicy (0), Benite (7), Brussino (6), Shurna (5) y Balcerowski (12) -quinteto titular- Inglis (8), Slaughter (17), Nikolic (8), Diop (8) y Salvó (10).

89. Real Madrid (21+18+28+22): Williams-Goss (10), Hanga (4), Musa (22), Yabusele (4) y Tavares (12) -quinteto titular- Rodríguez (13), Rudy (3), Causeur (0), Ndiaye (0), Hezonja (8), Llull (14) y Randolph (0).

Árbitros: Peruga, Cortés y Oyón. Sin eliminados.

Incidencias: 9.500 espectadores en el Gran Canaria Arena. Segundo partido correspondiente a los cuartos de final.

Cuadro de playoffs

Cuartos de final

A. Barcelona, 1-Valencia Basket, 0

(viernes 2, 21:00, domingo 4*, 21:00)

B. Cazoo Baskonia, 0-Joventut, 2

(91-99 y 83-76)

C. Real Madrid, 2-Dreamland Canaria, 0

(95-68 y 81-89)

D. Lenovo Tenerife, 0-Unicaja, 1

(jueves 1, 21:00 y domingo 4*, 13:00)

Semifinales

1. Ganador A-Ganador D

(días 7, 9, 11, 13* y 15*)

2. Real Madrid-Joventut

(días 6, 8, 10, 12* y 14*)

Final

Ganador 1-Ganador 2

(arrancará el miércoles 14 si las dos semifinales acaban en tres partidos; el viernes 16 si acaban en cuatro o el domingo 18 si termina alguna en cinco).

*Si fueran necesarios. Todos en Movistar +.