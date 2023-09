La Champions League y las despedidas

Nunca he sabido bien qué pienso exactamente sobre las despedidas. Soy intenso, sí; prefiero alargar el sufrimiento y magnificar el dolor si esto significa vivirlo al 100%, no dejarme nada en el tintero, no haber desaprovechado ni un solo segundo antes de dejar ir. ¿Pero esto iba de fútbol, no?

Pues así me siento con la actual edición de la Champions League que empieza a rodar esta noche. La última con el actual formato antes de que cambie para siempre, como ya lo hizo en la edición de 1991-92, cuando se dejó atrás la mítica Copa de Europa y una reestructuración de la competición acompañó el cambio de nombre: nacía la Uefa Champions League tal y como la conocemos hoy en día.

A partir del año que viene, cambios. De los 32 equipos que participan en la actual Champions League se pasará a los 36, mientras que las fases de grupos dirán adiós para dejar paso a cuatro bloques de nueve equipos: el bloque A, B, C y D. Estos clubes serán repartidos del 1 al 36 según el coeficiente UEFA que tengan, calculado en función de su rendimiento en Europa en las últimas cinco temporadas.

Una vez estén los grupos definidos, cada equipo jugará un total de 8 partidos, 4 en casa y 4 fuera, enfrentándose a dos equipos de cada una de los bombos. A la conclusión de esta primera fase, habrá una misma clasificación con los 36 equipos ordenados en función de los puntos obtenidos en estos 8 encuentros disputados, clasificándose los 8 primeros para los octavos de final de la nueva Champions y jugándose la vida en una eliminatoria entre los que estén comprendidos entre la 9ª y la 24ª plaza.

Luego, lo que ya sí que nos es familiar: octavos, cuartos, semifinales y la gran final, siempre a partido único. Es decir, en vez de los 13 partidos que un equipo necesita ahora para alzarse con el trofeo, a partir del próximo año quien quiera el trono continental tendrá que disputar un total de 17 partidos.

Y ya tendremos tiempo para hablar de la nueva competición, pero lo que nos ocupa es que este martes arranca la última Champions. Y seguirá siendo la Champions el año que viene, porque el nombre no cambiará, pero la Champions dejará de ser la Champions. Así que sí, me reafirmo: estamos ante la última Champions de nuestras vidas.

Y lo hace con un clima enrarecido, con un fútbol que cada día se aleja más de la pelota y del aficionado, con la amenaza creciente de los billetes que llegan del Oriente Medio para convertir al balón en su nuevo negocio, con la irrupción de Arabia Saudí en un mercado que seguramente sea un punto de inflexión en el fútbol que todos conocemos.

En medio de todo esto, y siendo el tío este que no sabe si le gustan o no las despedidas pero que las vive al 100%, me tranquiliza pensar que hoy sonará el himno de la Champions League en 8 estadios de Europa, y mañana en 8 más. Y que sabiendo que la Champions está en su último baile, aún tendremos tiempo de despedirnos de ella y agradecerle todo lo que nos ha brindado.

Por cierto, una bonita coincidencia: la última Copa de Europa, la de 1992, tuvo su final en el estadio de Wembley. Este año la historia se repite, y el mítico estadio londinense volverá a ser la sede de la despedida.

Arranca la última Champions de nuestras vidas. Solo nos queda disfrutar de la despedida.