Las imágenes del brutal accidente de Bernal contra un autobús a 65 km/h

La cadena RCN de Colombia difundió las imágenes del brutal accidente que sufrió el ciclista Egan Bernal el pasado 24 de enero y que estuvo a punto de costarle la vida. En el vídeo, obtenido por la policía de tráfico de una cámara de seguridad, se ve cómo Bernal impacta a 65 km/h contra un autobús que estaba parado. Según la investigación, el vehículo llevaba parado 19 segundos cuando el ciclista se estrelló contra él.

Después de que la Fiscalía analizara las imágenes del accidente, la policía devolvió el autobús a su propietario y tanto la familia de Bernal como el equipo Ineos Grenadier descartan emprender cualquier tipo de acción legal.

“Después de haber tenido un 95% de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a la Clínica Universidad de La Sabana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus deseos. Sigo en UCI a espera de más cirugías, pero confiando en Dios todo va a salir bien”, escribió en sus redes sociales Bernal días después del accidente.

El ciclista ya ha recibido el alta hospitalaria y continúa su recuperación en casa. Bernal. En otro mensaje en Instagram, el colombiano relató todas las fracturas que sufrió como consecuencia del accidente: “Casi 20 huesos rotos. 11 costillas. Fémur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Metacarpiano. Un pulgar. Me rompí un diente. Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente a mi alrededor. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que, ahora a recuperar y a hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock”.