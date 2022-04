Evenepoel se impone en la última Lieja de Alejandro Valverde

Evenepoel se llevó las manos a la cara al cruzar la línea de meta, muy emocionado y diciendo que no con la cabeza, como si no se creyera que acababa de ganar la Lieja-Bastoña-Lieja. Como si no se creyera lo bueno que sigue siendo después de aquella caída en Lombardía que le tuvo casi un año parado.

Evenepoel se cayó por un barranco y se rompió la pelvis en 2020. Reapareció en el Giro del año pasado y su rendimiento dejó dudas después de abandonar la carrera. “He sufrido mucho física y mentalmente en el último año y medio y por fin este año siento que todo está yendo bien, estoy volviendo a ser el mejor Remco”, reconocía después de su victoria.

Al cruzar la meta se abrazó a su novia y a su madre sin dejar de llorar. Y a Patrick Lefevere, el patrón del QuickStep que tanto ha confiado en él. “Ha sido mi mejor día sobre la bicicleta desde que soy profesional”, admitía Evenepoel, que volvió a ser el heredero de Merckx que se adivinaba desde hace años.

Demostró su superioridad en la carrera. Se marchó en la subida a La Redoute a falta de 29 kilómetros para la llegada. Y ninguno de los favoritos pudo irse con él. Pogacar no pudo presentarse en la salida a defender su título logrado el año pasado porque unos problemas familiares le hicieron regresar a Eslovenia. Y Alaphilippe se quedó en una cuneta después de una caída multitudinaria. Pero quedaban muchos por detrás. Entre ellos Alejandro Valverde, que se quedó con la única compañía de Carlos Verona después de la caída. También estaban Van Aert y Dylan Teuns, el ganador de la Flecha Valona,

Pero no fueron capaces de disminuir la ventaja de Evenepoel a pesar del trabajo de Enric Mas, que se recuperó y logró unirse al grupo de Valverde para tirar de él hacia Remco. Pero las piernas del belga iban más rápido. Y el grupo de detrás sólo podía pelearse por el podio., Sorprendió Quinten Hermans en el esprint para ser segundo. Van Aert fue tercero. Y Alejandro Valverde tuvo que conformarse con la séptima plaza en su despedida de la Lieja.Bastoña-Lieja, una carrera que ha ganado en cuatro ocasiones, la última en 2017.

“Es mi primera Lieja y he ganado, es un sueño hecho realidad”, reconocía tras su victoria. “Llegar en solitario, con casi un minuto de ventaja en mi carrera favorita es increíble”, añadía. La primera de muchas.