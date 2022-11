Sebastián Mora: «La primera vez en el velódromo acabé con las dos ruedas dobladas»

Palma y su velódromo acogen este fin de semana la prueba inaugural de la UCI World Track, una competición que permite a los mejores especialistas de la pista medirse entre ellos fuera de los grandes campeonatos habituales. Una competición espectacular impulsada por la UCI y el gigante de la comunicación Warner-Discovery que podrá verse en Eurosport (18:30) y que cuenta con Sebastián Mora (Villarreal, 1988) como gran estrella entre los ciclistas españoles. Ha sido seis veces campeón de Europa y el año pasado fue segundo en la UCI Track en la prueba de resistencia.

¿Cómo fue su primera vez en un velódromo?

Me acuerdo perfectamente de ese día. Me dice mi padre que estaba en la tienda de Villarreal con la bicicleta. Salí de la tienda montado en la bici, con la tija de Marino Lejarreta. Me dijeron que estaba loco por subirme por dentro del pueblo con la bicicleta sin frenos. Fuimos a entrenar, la bicicleta sin frenos cuesta, y al final la última parte nos dejó el monitor libre, yo me volví loco, quise pasar a un compañero por donde no se debe pasar y le di por detrás. Caímos, pero solo fueron unos rasguños, unas risas y las dos ruedas un poco dobladas. Mi padre estaba allí gritando, pero creo que eso era un martes y el jueves ya estaba montando en la pista.

¿No le dio miedo?

No. La verdad es que no. Ahora en la última caída importante, que me rompí la clavícula y tuve conmoción cerebral, mi pareja y más gente me decían «vas a tener miedo» y más en una prueba de eliminación. Pero recuerdo que la primera prueba que corrí después de caerme quería ganarla. La corrí con muchas ganas porque quería ganarla, hice tercero y no he tenido esa sensación de miedo.

¿Cuál es el aspecto que más hay que trabajar para la pista?

Si eres joven en seguida lo coges. Al principio lo que más cuesta es que llevas piñón fijo, el desarrollo tienes que saber elegirlo, y al no llevar frenos, controlar la bicicleta. Tienes ese miedo siempre de que el que te precede te va a frenar bruscamente o te va a impactar el de atrás, pero no pasa porque ellos tampoco tienen frenos. Técnicamente, subirte a un peralte, bajar, poder controlar la bicicleta tanto en la curva como en la recta es diferente, pero yo creo que la combinación de pista y carretera es muy buena.

¿Por qué en España la pista no ha cuajado?

No lo sé, exactamente. Al tener tantos grandes corredores de grandes vueltas la mentalidad del ciclismo español es esa, un corredor escalador, de grandes vueltas y se ha perdido. Vemos fotos o documentales en los que se observa que antiguamente el ciclismo en pista era igual que el fútbol. Yo no digo que lleguemos a esa altura que sería una utopía, pero sí resurgir un poco porque aparte de grandes corredores de carretera también hemos tenido grandes corredores en pista y, el que más resalta es Joan Llaneras, sus triunfos lo avalan y a nivel personal es también un diez.

¿La UCI World Track Champions League hace más visible este deporte?

Lo fundamental es que se vea este deporte. Se ve tanto en Eurosport como en los canales de Televisión Española. Discovery está haciendo una buena labor de globalización. Si la gente lo ve en televisión, le gusta y tiene los medios para practicarlo, se va a animar un poco más. La información y sobre todo la televisión es lo que puede impulsar ese resurgimiento.

¿Hasta qué punto es importante poder competir con regularidad en una competición como ésta?

Antes si no había Juegos Olímpicos se disputaba el Mundial y se acababa. Ahora ha habido el Mundial y semana y media o dos semanas para empezar a preparar la UCI Track Champions League. Es una continuidad. En el ciclismo de carretera tenemos las clásicas, el Giro. el Tour, la Vuelta y el Mundial. Ahora tenemos el campeonato de Europa, el Mundial y la UCI Track Champions League. Y cada cuatro años, los Juegos. Es un evento superimportante, a la hora de planificar el entrenamiento alargas la temporada y pot la repercusión de los patrocinadores, que quieren ver ese retorno y es importante para marcas de ropa, marcas de bicicleta o la gente que te está apoyando se vea a nivel global y no sólo europeo. Es un avance.

¿Qué hay que tener para triunfar en este deporte?

Ante todo, ganas. A veces me dicen «¿tú dónde entrenas?» y yo les digo que entreno en un velódromo descubierto y viene mi pareja a cogerme los tiempos o mi padre y se me quedan mirando, como diciendo ¿en serio? Al final querer es poder y tener ganas y tener esa iniciativa. Y, por supuesto, la condición física. La potencia, la velocidad, la estrategia y esa pérdida de miedo o locura es lo que te lleva a ser un grande del ciclismo en pista.

¿Cómo le condiciona no tener un equipo para ruta?

Ahora mismo, mucho. Si queremos estar en los Juegos Olímpicos de 2024 es necesario. Estamos viendo todos los países:Italia, Holanda, Francia... Lo que hice en el último Europeo [bronce en omnium] es superimprobable. Necesitas competir a nivel World Tour o Uci Pro Tour para que ese nivel que te da la carretera lo puedas trasladar a la pista y puedas estar a su nivel, no sólo en competición. Es también la forma de entrenar y de darte continuidad, el tener esa ilusión, esas ganas de trabajar para un proyecto conjunto de pista y carretera. Lo veo necesario para seguir creciendo a nivel deportivo.

¿Hay algún proyecto para los Juegos de París del estilo de aquel “Go Torres, Go Mora”?

A ver, vamos a esperar y espero que a ver si todo sale bien. Esperemos, el trabajo lo estoy intentando hacer porque tengo muchas ganas de estar en París 2024 con ganas de optar a algo, no de venir por venir. Venir por venir sería más fácil, pero tengo ganas de optar a algo y para eso estoy luchando con una serie de personas para poder llegar en esas condiciones.

¿Cómo se prepara para esas pruebas por equipo cuando se entrena solo?

Cuando decimos de entrenar solo hablamos de la condición física. Uno puede ser muy bueno técnicamente, muy bueno contando las vueltas, pero si uno no va rápido... Lo primero es ir rápido y luego todo lo demás, porque ser campeón es la conjugación de todo.

¿Cómo hace para entrenar con Albert Torres?

O yo voy a Mallorca o él viene a Valencia. Tenemos una relación muy buena y eso es lo que nos ayuda a estar arriba. Podemos ser muy buenos, pero si no tenemos esa relación... Cuando damos un relevo nos miramos y sabemos lo que quiere hacer el otro y eso es lo que ayuda a que tengamos ese nivel. Yo me desplazo o viene él, además los entrenadores lo saben combinar muy bien. Entrenamos individualmente y de cara a la preparación específica cuando quedan pocos días entrenamos con la selección o nos buscamos la vida para hacerlo nosotros.

Ahora ha vuelto a estudiar. ¿Cómo lo compagina?

Estudio ciencias de la actividad física y del Deporte en la Universidad Jaume I de Castellón y es una experiencia positiva ante todo y muy nueva. Cuando dejé el bachillerato dije que no volvería a estudiar y ahora me ha dado otra vez y muy positiva tanto a nivel mental como personal porque ves que el mundo es más grande que el deporte de élite. Siempre digo que los deportistas de élite vivimos en este mundo pero es un mundo diferente, una burbuja y esto te ayuda a acercarte a lo que es la realidad de todo el mundo.

¿Cómo le da por volver a estudiar?

Empezó por una conversación con mi tío Luis en el viaje a Lituania y me dice «¿por qué no vuelves a estudiar?» Y empecé a mirar. Mis entrenadores también son profesores de universidad y dije hay que preparar todo, tanto la vida deportiva como la postvida deportiva. Me está aportando mucho a la hora de entrenar porque antes si no te salía un entrenamiento, si no te salían los números ya te frustrabas porque quieres estar siempre al cien por cien y ahora si no te salen los números saber desbloquear la mente de lo que es el deporte también te ayuda mucho como persona.

En otros países los deportistas de élite tienen facilidades para acabar siendo policías o militares. Aquí sólo tienen las becas y si las ganas. ¿Es una desventaja?

Sí, creo que Francia, Italia, son los impulsores de todo esto.. ¿Por qué vemos un resurgir del deporte italiano? ¿Por qué vemos un campeón olímpico de los 100 metros, que es la prueba que todo el mundo quiere ver, italiano? Porque el país ha apostado por ello. El deportista primero es deportista, pero a cada acto que va, a cada entrevista que va siempre lleva su publicidad hacia el Estado como militar o como policía. Es un vínculo del que los dos salen beneficiados. Nosotros tendríamos que asemejarnos. Una vez que eres policía tienes esas ayudas, pero tienes que serlo antes. Se han buscado la vida antes. Pero ayudaría a impulsar el deporte a todos los niveles, porque por ejemplo tengo compañeros que vienen de otros deportes en la universidad y tienen que apartarse un poco porque no le ven futuro al deporte y puede que estemos perdiendo deportistas por el camino.