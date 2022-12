Movistar, en la temporada 1 después de Valverde

Un cuadro hiperrealista con la imagen de Valverde presidía la presentación del equipo Movistar. El cuadro era parte del homenaje que dio el equipo a Alejandro después de su retirada. Al campeón del mundo de 2018, emocionado en el escenario, le resultaba imposible contener las lágrimas.

Valverde empieza a tomar conciencia de que ya no habrá más carreras. Desde que acabó la temporada, el tiempo se ha repartido entre las vacaciones y una pretemporada en la que ha participado como uno más. «Sacándonos los ojos», comenta sonriente Enric Mas.

El cambio llega ahora, cuando empieza la temporada y toca cambiar la bicicleta por el coche o el autobús. «Veo muchas cosas que puedo transmitir a los directores. Tenemos un reto bonito el próximo año, se pueden hacer muchas cosas. Entrenar con ellos y ver desde dentro cómo están. Ir a las carreras, dar una imagen también, que haya más coordinación entre corredores y directores», dice sobre sus nuevas funciones. «Ahora no echo nada en falta porque he hecho deporte y he estado en los actos igual, así que no he notado el cambio. Es cierto que cuando empiece la competición no competiré y ellos se marcharán», añade.

«Ha sido un final de año que soñaba. Me podía haber retirado el año anterior pero con la pandemia y con poco público no iba a ser bonito. Este año ha sido muy bonito y el final con la Vuelta a España ha sido espectacular en las salidas y llegadas. Además en Italia ha habido cuatro carreras muy bonitas y los resultados han acompañado», afirma Valverde.

Alejandro tiene que adaptarse al cambio, pero también el equipo, que lleva muchos años cobijándose a su sombra. En la última temporada, con 42 años ya cumplidos, ha terminado décimo en la clasificación por puntos de la UCI.

Ahora la responsabilidad les toca a otros, especialmente a Enric Mas, que ya en el final del año pasado demostró que está preparado para lo que le venga. «Empiezo la temporada con ilusiones nuevas, sueño con empezar como terminé 2022. Tengo la confianza al cien por cien y espero que este año sea el de mi consagración», dice con la mirada puesta en el Tour y en la Vuelta de 2023.

«Es cierto que el Tour es el primer objetivo, pero sobre todo quiero disfrutar de la bicicleta. El año pasado estuve dos meses ausente, pero en cuanto superé el covid y pude entrenar inicié el despegue que me permitió terminar bien la temporada. Eso motiva para seguir en esa línea», reconoce el balear.

El último año de Van Vleuten

La neerlandesa Annemiek van Vleuten recibió en la presentación del equipo Movistar el trofeo Velo d’Or que la reconoce como la mejor corredora de la temporada 2022. Ganó Giro, Tour, Vuelta y Mundial, una hazaña increíble que no deja dudas sobre lo merecido del reconocimiento. A los 40 años afronta su última temporada como profesional, pero con la intención de competir por todo de nuevo.

«Todavía pienso en mejorar. Cuando empecé era más fácil hacerlo, ahora me centro en mejorar pequeños detalles, y cada vez son más pequeños. Quiero sacar lo mejor de mí misma y del equipo», asegura Van Vleuten.