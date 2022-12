La definitiva decisión de Messi sobre en qué equipo jugará el año que viene

Messi llegó ayer a Rosario, su lugar de nacimiento y cientos de personas le esperaban en su casa, animándole y casi no podía avanzar con el coche que conducía Antonella. Si antes era un ídolo, ahora es un mito y en Argentina la gente se tatúa su cara.

Pero la vida sigue y Messi acaba contrato este verano con el PSG, así que muchos equipos querían contar con él para la próxima temporada, principalmente el Barcelona de Joan Laporta, que pretendía cerrar así una herida tras su salida inesperada. P

Todo indica que no va a poder producirse el reencuentro. Según Le Parisien, Messi ya ha dicho a los dueños del PSG que continúa otro año más. El Barcelona no tiene músculo financerio para ofrecer a Messi el dinero que gana en París y el argentino, por ahora, no parece tener muchas ganas de regresar al lugar donde se hizo futbolista pero del que salió de malas maneras.

Según el periódico más cercano al club de París “los intercambios fueron habituales entre los dirigentes del PSG y Jorge Messi, el padre y agente del jugador. Desde hace tres meses se han trazado las líneas maestras de un año más Y a principios de diciembre, en plena Copa del Mundo, se selló un principio de acuerdo para quedarse al menos una temporada más”.

El club francés sólo tenía una duda, según la información de la prensa francesa y era ver el rendimiento de Messi en el Mundial, pero tal como ha liderado al resto del equipo y después de ser decisivo en casi todos los encuentros, en París están muy contentos con la decisión tomada.

Además, Messi tiene ganas de demostrar en París lo que ha hecho en el Mundial. En su primera temporada en el PSG estuvo algo perdido, como adaptándose a la ciudad y a un equipo donde Mbappé se quedó para liderarlo tanto económicamente como en el campo. Sin embargo, antes de que comenzase el Mundial, Leo empezó a mostrar una clara mejoría, como si ya se hubiese acostumbrado. Tiene a Neymar como gran amigo y un club que confía en él para que le lidere en las rondas de Champions como ha hecho en el Mundial. La herida de la Champions es cada vez más profunda en París y Messi tiene muchas deudas pendientes con una competición que últimamente le ha quitado mucho más de lo que le ha quitado.

Además, la familia de Messi ya se ha adaptado a una ciudad difícil para quien llega de nuevas. Su segundo año está siendo mucho mejor en todos los aspectos y por eso quieren alargarlo.