La dramática carta de una futbolista excluida por quedarse embarazada: “Me sentí sola, inútil, incapaz”

El fútbol femenino avanza, pero aún se encuentra a años luz del masculina, tanto por atención, como se ha visto con el Mundial masculino como por derechos. Una jugadora del Lucchese italiano, ha denunciado que su equipo la excluyó desde que hizo público su embarazo

La portera italiana Alice Pignagnoli, de 34 años, nacida en la ciudad de Reggio Emilia (Emilia Romaña, norte) y exportera del Milan en Serie A, comunicó a mediados de octubre a su club que estaba encinta de su segundo hijo.

“Sabes, pequeño”, ha escrito la portera en Instagram, “esta vez pensaba que lo sabía todo, que no tenía miedos, que no me abrumaban los acontecimientos. En cambio, también esta vez la vida me ha sorprendido, y a ti con ella”, cuenta. “Han sido meses muy difíciles. Estar lejos del entrenamiento es, para mí, siempre un duelo a todos los efectos. Entonces, en contra de mis expectativas, encontrarme con un club hostil como el Lucchese, que me perjudicaba como mujer, madre y deportista, me creó un surco profundo. Me sentía sola, inútil, incapaz, un juguete viejo que había que tirar”, asegura con una sinceridad que duele. “Después: las náuseas, el cansancio, el bulto del bebé creciendo demasiado deprisa para poder ocultarlo, la imposibilidad de hacer lo que siempre había hecho, el cambio apoderándose de mi cuerpo y el miedo al futuro, que la gente ni siquiera te pregunte cómo estás sino que tenga que sentenciar ‘no vas a jugar más’”, escribe con rabia y pena en su instagram.

“En un momento dado creí que no podría hacerlo. Durante semanas me había convencido de que cuando despertara ya no estarías allí. Pero fue ver la fuerza con la que te aferraste a la vida, experimentar la alegría en las caras y en las voces de la gente que me quiere, la confianza de @mapasportsagency , de @mastgloves y @lottosport sobre el futuro que aún nos queda por escribir juntos, y el apoyo de los @assocalciatori en la persona del abogado @pri_asia , cuando me di cuenta de que esto no era más que otro duro reto, a batir en el campo, y tú ya habías decidido que ganaríamos, a nuestra manera, juntos” sigue acerca de cómo decidió tomárselo. Con @alphaperformancefootball y @kovalyovaaleksandra ya estamos trabajando en mi vuelta, un camino fundamental para mí, como mujer y como deportista”.

Y acaba: “Junto a ti piccolin*, junto a papá @lucalio86, el hombre que todas merecen tener a su lado, junto a tu hermana Eva, que te besa, te abraza y te susurra todas las noches, junto a la abuela y la tía @ariannapignagnoli, que nunca dejan de apoyarme, sueño con un mundo mejor, donde las mujeres sean apoyadas en una de las tareas más grandes y a la vez más difíciles que enfrentan: no sólo generar vida, sino no sentirse ‘mal’ por sus elecciones. Un mundo en el que se valore a la mujer por su valía y no por la cantidad de hijos que tenga o deje de tener”, acacaba.

“El entrenador y las chicas fueron fantásticos, pero el club me dijo que ya no me pagarían a pesar de lo que estaba escrito en el contrato y poco a poco me empezaron a excluir del equipo”, dijo en una entrevista con ‘Repubblica’ publicada este miércoles. ”Primero me pidieron que devolviera el material deportivo a pesar de mi contrato hasta final de temporada, luego que liberara mi lugar para dormir y me echaron del equipo sin decir una palabra. Si realmente era necesario excluirme, y no entiendo por qué, al menos podrían decir algo, ya que jugué dos meses para ellos y cumplí con mi parte”, añadió.

Una actitud radicalmente opuesta a la que vivió con su primer embarazo, cuando militaba en el Cesena, de Serie B: “Acababa de llegar allí hace dos meses. Descubrí que estaba embarazada. El club me trató como a un ser humano, me dijeron que para ellos yo era una jugadora importante y que si quería podía quedarme cerca del equipo”, comentó.

El contrato de Pignagnoli termina el próximo 30 de junio y no puede rescindirse antes, ya que se eliminó la norma que preveía la interrupción del contrato de una atleta embarazada. El Lucchese, que no se ha pronunciado, debería hacerse cargo del sueldo hasta enero y, a partir de ahí, el fondo de maternidad de la Federación Italiana de Fútbol.