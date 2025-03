Alejandro Valverde, un ciclista para dirigir la selección

Alejandro Valverde sigue teniendo estampa de ciclista. Hace dos años que se retiró, pero nunca lo ha dejado del todo. «Sigo ligado al ciclismo al cien por cien. Sigo estando actualizado porque en cuanto pierdes un año te pierdes muchísimas cosas. Sigo como embajador de Movistar, que ha sido mi equipo de siempre y haciendo alguna prueba de gravel», cuenta el ciclista que más medallas ha ganado en la historia de los Mundiales, el último campeón del mundo español durante su presentación como seleccionador en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Su trabajo ahora será encontrar un heredero para ese arcoíris que ganó en 2018. «Podré estar en el coche, pero entrenaré con ellos. Así vas a saber cómo está cada uno y para ellos es bonito y para mí es gratificante», dice.

Tan en forma se le ve que el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, bromea sobre los criterios de selección del «Bala». «Si va en bicicleta igual el que le siga es el que seleccionamos», dice.

«Ahora están saliendo muchos corredores jóvenes que andan muy fuerte y sobre todo hay que entender al corredor. Yo he sido corredor hasta hace muy poco tiempo y sobre todo [tienen que] saber que te debes a un equipo, que tienen muchísimos entrenamientos, muchísimas concentraciones, cada vez más, pero que estar seleccionado por España no sea un impedimento para el corredor. Sobre todo tener las ideas claras, corredores que tengan ganas y que tengan ilusión por ir a los Mundiales porque muchas veces hay corredores de mucho nombre que no tienen ilusión por ir a un Mundial», explica. «Muchas veces es mejor llevar a un corredor que no sea tan fuerte pero que esté mentalizado y con ganas».

Habla Valverde de una buena hornada de corredores, pero destaca sobre todos un nombre. «Juan Ayuso es un corredor muy bueno, muy fuerte, recientemente lo ha demostrado ganando la Tirreno-Adriático, ganando anteriormente en Italia y puede ser una de las grandes referencias. Tenemos la suerte de tener otros corredores españoles que van muy bien, pero para Juan, por supuesto, si está mentalizado puede ser un Mundial que le va bien. Vamos a crear un buen grupo, a trabajar y sobre todo tienen que ir con ilusión y con ganas de hacer un gran Mundial», afirma.

El contrato de Valverde ha tardado en formalizarse a pesar de que hace ya más de tres meses que se sabía que era el elegido. Un retraso que se ha debido más a su relación contractual con Movistar que a desacuerdos con la Federación que ahora preside José Vicioso. «En la parte técnica no había ningún problema pero sí en sus derechos de imagen y las incompatibilidades que podían generar necesitaban de un trabajo más exhaustivo para evitar que hubiera un conflicto de intereses manifiesto. Hemos trabajado para que eso no se produjera», explica Vicioso. Dejó que resolviera su contrato con Movistar y esperó hasta que ha llegado el día.