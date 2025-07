Etapa 21 del Tour de Francia 2025: perfil, recorrido, horario y dónde ver

Después de una penúltima etapa marcada por el drama de la caída de Iván Romeo y la victoria épica de Kaden Groves en Pontarlier, el Tour de Francia 2025 llega este domingo a su jornada final con un perfil inédito. París acoge de nuevo el cierre de la Grande Boucle, pero lo hace con una etapa que rompe con el tradicional paseo triunfal y añade tensión competitiva gracias a un circuito urbano que incluye tres pasos por la colina de Montmartre.

Un broche singular para una edición dominada de principio a fin por un Tadej Pogacar imperial, que salvo imprevisto levantará su cuarto Tour en plena puesta de sol frente al Arco del Triunfo.

El Tour de Francia vuelve a París

Tras el paréntesis de 2024, cuando el Tour finalizó en Niza debido a la organización de los Juegos Olímpicos, la edición de 2025 recupera la esencia de su desenlace más emblemático: los Campos Elíseos al atardecer.

Esta última etapa no será solo una celebración para los líderes de las clasificaciones. Será, además, un homenaje al legado del Tour en la ciudad que desde 1975 ha sido el punto final de cada edición (con la única excepción del año pasado). El pelotón desfilará ante monumentos cargados de simbolismo como el Louvre, el Grand Palais o la Torre Eiffel.

Perfil y recorrido de la etapa 21 del Tour de Francia 2025

La jornada final del Tour 2025 no será un mero trámite ceremonial. Desde la salida en Mantes-la-Ville, a unos 50 kilómetros al oeste de la capital, los ciclistas se enfrentarán a un trazado dinámico de 132,3 kilómetros que, si bien no presenta grandes puertos, sí incluye varias trampas. Apenas iniciado el recorrido, una primera cota no puntuable pondrá a prueba las piernas aún frías del pelotón. Poco después, casi en el kilómetro 50, llegará el único puerto puntuable del día (de cuarta categoría) que servirá como aperitivo antes del verdadero plato fuerte: la llegada a París.

Perfil etapa 21 del Tour de Francia Letour.fr

Una vez dentro de la capital, el pelotón completará tres vueltas al tradicional circuito de los Campos Elíseos, donde los equipos de los velocistas empezarán a tomar posiciones. Pero este año, la historia no termina ahí. El Tour reserva una última sorpresa con otras tres vueltas adicionales, esta vez mucho más exigentes, ya que incluyen el ascenso a la Butte Montmartre. Este tramo, de 1,1 km al 5,9% de pendiente media, sobre superficie adoquinada y con un perfil quebrado, es suficiente para generar nerviosismo, tensar el grupo y, por qué no, animar a un último ataque desde lejos.

Montmartre no decidirá el maillot amarillo, pero sí puede decidir el último ganador de etapa del Tour de Francia 2025. Con el Arco del Triunfo en el horizonte y el sol cayendo sobre París, el espectáculo está garantizado hasta el último metro.

Claves de la etapa y favoritos a la victoria

Con la clasificación general prácticamente decidida (Pogacar comanda con 4'24" de ventaja sobre Vingegaard), la atención se centrará en la batalla por la victoria parcial. Los equipos que no han logrado triunfos buscarán protagonismo en los circuitos de París, y no se descarta que una fuga tenga permiso, dependiendo del ritmo de los equipos de los sprinters.

Entre los favoritos destacan nombres como Jasper Philipsen, que aún no ha estrenado su casillero en este Tour, y Mads Pedersen, que ha rendido de forma regular. Kaden Groves podría intentar repetir tras su exhibición en Pontarlier, mientras que Wout van Aert, si tiene libertad, es un candidato natural en un recorrido como el de mañana. También se espera que veteranos como Michael Matthews o incluso el joven Axel Laurance busquen la gloria en una llegada tan icónica.

En cuanto a la general, todas las miradas apuntan a Tadej Pogacar, que firmará su cuarto título en París salvo contratiempo. Tras él, Jonas Vingegaard sellará un nuevo podio, mientras que Florian Lipowitz, gran revelación del Tour, aspira a confirmar su tercer puesto. La lucha por mantenerse en el top 10, especialmente por parte del francés Jordan Jegat, también promete emoción, más aún con un circuito que no permite despistes.

Horario y dónde ver hoy online TV la etapa 21 del Tour de Francia 2025

La última etapa del Tour de Francia 2025 se disputa hoy, domingo 27 de julio, con un horario vespertino especial. La salida desde Mantes-la-Ville está prevista para las 16:10 (hora local) y la llegada a los Campos Elíseos entre las 19:00 y las 19:20.

En España, la etapa podrá seguirse en directo a través de Eurosport 1 y la plataforma MAX desde las 15:15, mientras que RTVE ofrecerá cobertura en La 2 y RTVE Play a partir de las 17:35, con señal íntegra hasta la ceremonia de premios.