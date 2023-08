Ricardo Ten y su ingeniosa reacción ante un regalo inusual

En el reciente Súper Mundial de Glasgow 2023, un momento surrealista capturó la atención de todos. En un giro irónico, Ricardo Ten, un ciclista paralímpico español sin brazos, se encontró recibiendo un premio que no encajaba con su condición física: un reloj. La escena, aunque desconcertante, no logró mermar la sonrisa en su rostro, una sonrisa que atestigua no solo su excelencia deportiva, sino también su calidad humana.

En el contexto de competiciones deportivas, es común que los patrocinadores ofrezcan obsequios adicionales a los medallistas en reconocimiento a sus logros. El Súper Mundial de Glasgow no fue una excepción, y fue aquí donde Ricardo Ten recibió el inusual regalo. Su hazaña en la prueba de scratch C1, con una velocidad promedio de 44 km/h, lo coronó como campeón del Mundo en una demostración impresionante de habilidad y determinación.

En medio de las críticas y comentarios que surgieron en redes sociales, Ricardo Ten emitió su propia respuesta. A través de su cuenta, compartió su perspectiva sobre el tema. El ciclista defendió que el hecho de que Tissot entregue relojes tanto a los deportistas paralímpicos como a los atletas sin discapacidad es un paso hacia la igualdad.

"No creo que todos los participantes tuviesen el mismo problema ¿no?", expresó Ten en uno de sus tweets, insinuando que el reloj era un regalo equitativo para todos los atletas, independientemente de sus capacidades físicas. Además, añadió: "Estaba previsto ese regalo y se dio muy bien. Ya lo regala, lo vende o se lo queda él. Creo que hubiese sido más discriminatorio no dárselo a esto".

En un video que compartió en redes sociales, se le escucha responder con una sonrisa a la pregunta: "Ricardo, ¿qué hora es?" Su respuesta, "La hora del campeón", resalta su enfoque en el triunfo y la superación en lugar de concentrarse en cualquier posible obstáculo.

La historia de Ricardo Ten es una que inspira y demuestra que la discapacidad no dicta límites insuperables. Su accidente infantil, que le costó la amputación de ambos brazos y una pierna debido a una electrocución, podría haber sido el final de su viaje deportivo.

Este gesto peculiar de premiar a un ciclista sin brazos con un reloj, por parte de la marca patrocinadora y bajo la organización de la UCI, no pasó desapercibido en las redes sociales. Las opiniones se desataron, algunas burlonas y otras cuestionando la falta de sensibilidad. Sin embargo, Ricardo Ten optó por abrazar el momento con una sonrisa, una respuesta que habla tanto de su personalidad como de su actitud ante la vida.