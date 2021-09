Ciclismo

Fabio Aru se despide del ciclismo el domingo, cuando acabe la Vuelta a España, aunque su carrera, en realidad se terminó en 2017. Aquel año fue quinto en el Tour, vistió durante dos días el maillot de líder y ganó una etapa. Aquella de La Planches de Belles Filles fue su última victoria como profesional, una despedida adelantada que se confirma ahora, a los 31 años, una edad temprana para un campeón.

Aru era todavía entonces una estrella, un candidato seguro para ganar cualquier grande, para subir al menos al podio del Tour. Era su último año en Astana, el equipo con el que había ganado la Vuelta y había sido segundo del Giro en 2015, entre Contador y Landa.

Sus triunfos le valieron el fichaje por el UAE, donde tuvo un rendimiento decepcionante en su primera temporada de contrato, 2018. Le costó encontrar la causa de sus bajas prestaciones, pero en abril del año siguiente fue operado de una angioplastia en la arteria iliaca, una constricción de la arteria que impedía que el flujo de sangre en la pierna fuera el adecuado para grandes esfuerzos.

“Puedo volver a lo más alto”, decía después de quedar decimocuarto en el Tour de 2019. Pero los resultados no fueron mucho mejores. Se retiró de la Vuelta a España y en 2020 apenas corrió. Esta temporada firmó con el Qhubeka con la idea de regresar a su mejor nivel, pero nada es lo que era.

Fue segundo en la Vuelta a Burgos, por detrás de Mikel Landa, pero entonces ya había tomado la decisión de retirarse cuando acabara la Vuelta. El anuncio lo hizo antes de comenzar la carrera española. “Llegar a esta decisión no ha sido fácil pero es algo en lo que llevo un tiempo pensando y discutiendo con mi familia. Llevo 16 años compitiendo con mi moto y más de una década como profesional, pero ha llegado el momento de priorizar otras cosas en mi vida, mi familia. Durante mi carrera, como cualquier ciclista te dirá, pasé un tiempo significativo fuera de casa y para mí este es el momento adecuado para retribuirles”, explicaba en un comunicado.

Aru se marcha cansado del ciclismo. “Pesar constantemente la comida y medir hasta el último detalle se me ha hecho excesivo. Arruina la esencia del deporte: subirse a una bicicleta y pedalear a tope. Está todo demasiado controlado”, ha dicho. En pretemporada probó incluso con el ciclocross, pero la ilusión no ha regresado a pesar de que en Qhubeka ha encontrado otras cosas que le llenan.

“Quiero rendir un homenaje especial al Team Qhubeka NextHash. Dentro de nuestra organización hablamos sobre el espíritu de Ubuntu, lo soy porque lo somos, y este sentido de unión, en un momento en el que el mundo más lo necesita, ha sido increíble para mí ser parte de él”, decía en su comunicado de despedida. “Debo admitir que cuando me uní al equipo era consciente de que era especial, diferente, pero no tenía una comprensión real de cómo sería realmente. Este equipo, sin duda, es completamente único no solo en el ciclismo sino en todos los deportes, estoy increíblemente orgulloso de correr aquí y honrado de terminar mi tiempo como profesional con ellos”, añadía. “En nuestro equipo hablamos de esperanza, oportunidad y plataforma para poder cambiar vidas con la bicicleta”.

El círculo se cierra donde debe. “Es apropiado que mi viaje termine aquí en España, un lugar y una carrera donde tengo un recuerdo increíble”, dice. La Vuelta es la única grande que ha ganado, aunque ahora viaje lejos de los mejores, en el puesto 51 a más de dos horas y cuarto de Roglic.