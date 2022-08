Nairo Quintana renuncia a la Vuelta para defenderse de su positivo ante el TAS

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) ha anunciado que renuncia a participar en la 77 edición de la Vuelta para “hacer valer mis motivos” ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Finalmente ha decidido no tomar parte en la carrera española, aunque el miércoles confirmase que iba a formar parte del pelotón de la Vuelta, tras conocer el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que lo descalificaba del Tour de Francia 2022 por “infringir la prohibición del uso del tramadol” en competición. El tramadol es un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia. En el mismo comunicado, el colombiano anunciaba su intención de volver al calendario de carreras al final de la temporada.

Esta decisión podría estar motivada por el escaso margen de tiempo, diez días, que dispone el corredor para presentar su recurso ante el TAS y que podría haber llegado a obligarle a retirarse en plena Vuelta.

Por su parte, el equipo Arkéa-Samsic aseguró en otro comunicado que había “tomado nota” de la notificación por parte de la UCI de lo sucedido en el Tour con Nairo Quintana, pero también que esa decisión no conllevaba sanción ni le impedía correr la carrera española.

La UCI comunicó que el colombiano en los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales.

De acuerdo con las reglas médicas de la UCI el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días.

La esperanza de Enric Mas

Enric Mas, líder del Movistar en la Vuelta, espera “volver a ser el Enric de antes” y demostrar que los problemas de confianza que le afectaron en el Tour están superados. Con la ayuda del equipo y en especial de Alejandro Valverde, el balear llega motivado, aunque con dudas sobre su rendimiento. “Hice un reseteado después del Tour y ahora me encuentro dispuesto a afrontar el día a día en la Vuelta. Vamos a ver cómo respondo. Llego más o menos bien, con poco margen respecto al Tour, pero la Vuelta es larga. Espero que vaya bien, la situación personal no hace mucho que ha pasado, no ha habido mucho tiempo para recuperar, pero vengo motivado”, afirmó.

Tras sufrir una crisis de ansiedad en el Tour, confesando su miedo a los descensos, Enric Mas tuvo Covid, lo que le obligó a un periodo de descanso y de recuperación para recuperar las sensaciones que debe tener un líder de equipo. “Los primeros días en casa con el Covid llegué a dudar de si podía o no correr la Vuelta, pero he tomado la decisión de venir, a ver cómo va. En casa me enseñaron que la vida tiene momentos buenos y malos, y en deporte pasas por momentos en los que está en todo lo alto y luego te bloqueas. Hace poco que terminó el Tour, a ver si cambia todo”, explicó.

“Con el Tour aún en el recuerdo, el balear admitió que aún le queda “bastante para ser el Enric de antes”, apuntó. “Digo lo que siento. Pasé un momento duro en el Tour. A ver cómo salimos de la crono inicial y luego de las dos etapas por carreteras holandesas que no conocemos mucho. Me hubiese gustado tener más tiempo para recuperarme, he trabajado con todos los profesionales que ha sido posible, ha habido poco tiempo, pero también algo de desconexión. La Vuelta es la carrera de casa, siempre he estado a gusto, es un buen lugar para volver a ser el Enric de antes, para volver a confiar en mi”, explicó.

Sobre el asunto de sumar puntos para evitar un posible descenso de categoría, el líder del Movistar se mostró confiado en que al final no habrá apuros. “Tenemos que competir como hemos hecho toda la vida. Si no se puede disputar la general iremos por etapas, sin mirar el puestómetro. Lograremos puntos sin problema, no podemos pensar si bajamos o no, hay que disfrutar de la carrera y sacar puntos”, concluyó.