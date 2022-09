«Ayuso piensa en Ayuso»

«Creo que esta Vuelta me hace mejor corredor para el año que viene. Vinimos a aprender, a mejorar para estar preparado el año que viene para ganar cualquier carrera. Me está preparando para ser mejor ciclista el año que viene», explicaba Juan Ayuso en el último día de descanso.

Sólo tiene 19 años, cumplirá los 20 el día 16, pero esas palabras ya demuestran la misma ambición que ha mostrado en carrera para subirse al podio, el más joven en hacerlo en una grande en los últimos 118 años. Sólo Henry Cornet, ganador del Tour en 1904, lo consiguió siendo más joven. Ayuso y Carlos Rodríguez han demostrado que son algo más que el futuro del ciclismo español.

«No han hecho más que confirmar el talento que tienen. Las notas no dependen de los resultados de la Vuelta. Han corrido tres semanas, han visto cómo recuperan y a partir del año que viene ya les pueden poner una nota», asegura el seleccionador español, Pascual Momparler.

Momparler destaca la fortaleza mental de los dos corredores. Es lo que les hace diferentes. «Son fuera de serie. Yo he ido con ellos a muchas pruebas y a lo mejor un día hemos salido escaldados, nos han puesto la cara colorada. Normalmente en esa situación una persona dice “voy a reflexionar”. Igual mañana no tengo que ser tan agresivo, igual mañana tengo que ser más reservón, igual mañana a ver si en vez de perder minuto y medio pierdo 20 segundos. Esta gente, no. Esta gente sube al coche y dice “no puede ser que este tío me haya sacado a mí minuto y medio”. Y piensan “mañana, en vez de atacarle aquí le voy a atacar allá, que sé que le voy a sacar minuto y medio y me lo voy a cepillar”. Tienen otra cabeza, tienen un motor tan potente y una confianza tan grande que no se achantan. Eso no lo tienen todos los deportistas y estos dos lo tienen», explica.

«Son dos talentos espectaculares. Nosotros en la Federación tenemos un proyecto de captación de talento desde hace ya muchos años. Les hacemos pruebas, les miramos todo y por eso ahora sabemos, por ejemplo, que Lazkano es un ciclista que puede hacer muy buenas cronos trabajando mucho. Pero estos se salen del mapa. Son dos talentos que hemos tenido la suerte de que nazcan aquí», añade el seleccionador.

Ayuso ha sido tercero. Carlos Rodríguez, que ha sufrido mucho después de su caída en la etapa de Piornal, séptimo al final. Pero esa resistencia habla también de la fortaleza mental del ciclista granadino. Ya no hace falta esperar a que los ciclistas maduren para hacer algo grande en las carreras de tres semanas. «Está más que demostrado que eso ya no es así. Ahora con el entrenamiento del juvenil ya sabemos cómo se mueve, cómo se alimenta, ya pesan la comida. Las matemáticas ya te dicen si el chaval tiene condiciones o no. Después en la carrera ves si tienes miedo a bajar, si te sabes mover en el pelotón, si te comes la cabeza. A lo mejor hay ciclistas que tienen mil veces más condiciones que estos dos, pero ellos tienen condiciones y no tienen fallos en carrera que les condicionen», reflexiona Momparler.

Lo mejor es que todavía pueden crecer. Están en dos de los equipos con mejores medios, en los que más pueden progresar. Ni siquiera Pogacar parece que vaya a ser un freno para Ayuso. Igual que hizo el esloveno en 2019, Juan se ha estrenado en una grande con un tercer puesto en la Vuelta. «A Ayuso le viene perfecto dond esté. Ayuso piensa en Ayuso y le da igual el que tenga al lado. Lo mejor que tiene Ayuso es que cuanto más grande sea el reto más ganas tendrá de derrotarlo», asegura Momparler.