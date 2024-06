Los cinco momentazos de la fiesta del Real Madrid por la Champions

Una marea blanca vistió las calles de Madrid con los miles de aficionados que acompañaron al Real Madrid en la celebración de la Decimoquinta. Como es costumbre, los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron la capital, mostrando en alto la nueva copa que reposará en sus vitrinas. Los festejos comenzaron a media tarde en el Santiago Bernabéu, en donde el equipo se subió al bus que llevaba grabada la palabra Champions. Luego, hicieron paradas en la Catedral de la Almudena, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Fuente de Cibeles y por último, cerraron en donde empezaron, su estadio.

Sin embargo, hubo momentos icónicos que llenaron de magia la fiesta. El primero se dio al llegar a Cibeles. Mientras Carlo Ancelotti estaba ante el micrófono y a medio discurso hizo lo inesperado, le dio la entrada a uno de sus pupilos: “Hoy he hecho muchas cosas. He fumado el puro, he cantado, he bailado con Eduardo (Camavinga) y ahora quiero una cosa… Les presento a un chico muy interesante: Arda (Güler). Es muy tímido… Dale”. Tras escuchar las palabras del míster, el turco tomó sonriente el micro y con unas breves palabras expresó su gratitud. Seguidamente, el abrazo del entrenador con el jugador enmarcó la postal.

Luego llegó el turno de Kroos, a quién todos esperaban escuchar tras el anuncio de su retiro del fútbol el pasado 21 de mayo y no decepcionó. Con una pregunta, captó la atención de todos los aficionados: “Mi número 8 está libre… ¿Tenéis una idea de quién lo tendrá?”. En ese momento Valverde salió de entre sus compañeros y se paró a su lado, para escuchar la “sentencia” del alemán: “Para mí es un placer dar mi número a este chico”. Así confirmó lo que era un secreto a voces, el uruguayo será el portador de su dorsal la siguiente temporada.

Por otra parte, ya cuando se retiraban de la fuente y después de haber coronado a la diosa Cibeles, Carvajal llamó la atención de los presentes cuando se acercó con la copa a uno de los policías que a caballo había llegado custodiando el bus y se preparaba para continuar la marcha en dirección al Bernabéu. Solo unos minutos bastaron para que se supiera la identidad del agente: se trataba de Mariano Carvajal, padre del lateral merengue y miembro de la Policía Nacional.

La fiesta continuó con los jugadores ya subidos en el autobús y no podía faltar la réplica de la mítica foto que se hizo viral cuando el Madrid se consagró con la 14ª en 2022, solo que esta vez había un nuevo integrante, como lo hizo en la celebración de LaLiga 36 hace un par de semanas. A los ya presentes Ancelotti, Vinícius, Rodrygo, Alaba y Militão se sumó Camavinga. Una fotografía que con seguridad pasará a la historia.

Ya en el estadio y para cerrar la velada como se merecía, fueron presentados uno a uno los jugadores y miembros del cuerpo técnico ante la afición. Un homenaje por todo lo alto que dejó en el aire unas palabras que todo el madridismo soñaba con escuchar: "Hasta la temporada que viene…". Así lo afirmó Luka Modrić después de dar su agradecimiento a los asistentes del Bernabéu, lo que se podría dar luz verde a la renovación del croata con el Real Madrid.

Se vienen días importantes para el club blanco, porque además de la renovación de Modrić está pendiente la decisión de Nacho sobre su continuidad y de Joselu, quien termina su préstamo a finales de este mes. Además, pronto llegarán los refuerzos ofensivos del club.