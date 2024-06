Teresa Urquijo no se pierde la celebración del Real Madrid junto a Bellingham con el look más pijo con ese toque hippie que tanto le gusta

Nadie quería perderse ayer por la tarde en Madrid la celebración de la Champions del Real Madrid, y Teresa Urquijo tampoco como ya hizo con LaLiga. Todas las miradas se centran en Teresa Urquijo cada vez que aparece en público, y este fin de semana lo hemos podido ver en el Ayuntamiento junto a Almeida y Florentino Pérez. José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo han vuelto a convertirse en los protagonistas de la celebración del Real Madrid tras su nueva victoria en la Champions. A pesar de su reconocida afición por el Atlético de Madrid, el alcalde de la ciudad no dudó en felicitar a los jugadores y al equipo técnico en su paso por el ayuntamiento donde también pudimos ver a Teresa Urquijo sentada junto a Bellingham, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus look, como minutos antes lo hicimos en el de Ayuso, las dos con ese guiño blanco a los campeones.

Indiscutiblemente, Teresa Urquijo se está convirtiendo cada vez más en una clara inspiración para todas las editoras de moda. Porque en plena época de primavera (y a punto de dar la bienvenida al verano), solamente necesitamos prendas alegres a la par que llamativas y coloridas, como ya lo está haciendo la mujer de Almeida. Si en la celebración de LaLiga la vimos con una espectacular chaqueta bohemia en blanco con bordados rosas, este domingo también ha seguido con esa unión de colores. Para este celebración, Teresa Urquijo ha recurrido a una camisa blanca con tie dye rosa y pantalones también en blanco. Un guiño al Real Madrid, y también el uniforme de las chicas más pijas de Madrid en primavera con ese toque tan bohemio que le gusta a ella.

Teresa Urquijo, la culpable de que Nacho Fernández perdone a Martínez Almeida en la celebración del Real Madrid Europa Press

Un estilismo ideal para empezar junio y terminar la primavera, antes de que empiecen a llegar las temperaturas más altas en Madrid.