La noticia de Josep Pedrerol en El Chiringuito sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid

A Florentino Pérez le preguntaron por Mbappé nada más acabar el partido contra el Borussia, con el confeti aún en el césped y los futbolistas bailando y los aficionados roncos. “No hablo de los jugadores que no forman parte de la plantilla del Real Madrid y sobre todo hoy, que hemos ganado un título y es la plantilla la que merece el elogio”, aseguró con educación el máximo mandatario blanco, que ya suma siete Copas de Europa, una más que Santiago Bernabéu.

El sábado por la noche no era el día para hablar de Kylian Mbappé, el domingo, con las celebraciones por Madrid tampoco, pero el lunes ya es el futuro y el futuro es Mbappé, así que en cualquier momento, el Real Madrid sacara una nota anunciando el fichaje del futbolista más deseado. La presentación, según anunció Pedrerol, no se hará esta semana y se esperará a que haya fechas libres, lo que dependerá del papel de Francia en la Eurocopa.

Pero esta vez, no se va a escapar. Mbappé va a ser futbolista del Real Madrid, con el nueve a la espalda y con la idea de hacer aún más fuerte al campeón de Europa. Hace un año parecía que el Real Madrid necesitaba al francés, ahora está claro que es el futbolista el que necesita al Real Madrid para convertirse en lo que tanto prometían sus habilidades. Tiene el ejemplo de Vinicius y de Bellingham. El primero llegó siendo una desconocida (en Europa) promesa brasileña y ahora es el candidato número uno al Balón de Oro; el segundo era la estrella del Dortmund, el futbolista por el que se peleaban los grandes, pero era sobre todo un proyecto. El domingo lloró sobre el césped tras ganar su primera Champions.

La llegada de Mbappé va a suponer más potencia para el mejor equipo de Europa y si Ancelotti logra que combinen bien, el Real Madrid da más miedo aún de lo que está dando. El equipo blanco se refuerza y no va a perder hombres de ataque. Joselu dio a entender tras el partido que él iba a seguir y Rodrygo dijo lo mismo: “El vídeo se hizo aprovechando el momento, se han aprovechado de que había una final de la Champions. Si ves el vídeo, la entrevista está toda cortada, no está al final de la entrevista. Cuando me pregunta si voy a estar toda mi vida en el Real Madrid, yo no tengo forma de saber eso. Dije que quiero estar aquí para siempre, pero que no tengo forma de saberlo", explicó feliz tras el partido. “ "Cuando digo que fue un placer estar aquí todos estos años no lo digo porque me vaya a ir sino porque fueron un placer para mí. Sigue siendo un sueño, tengo contrato y la certeza de que voy a seguir", sentenció.