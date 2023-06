Las claves del enfrentamiento entre Courtois y el seleccionador de Bélgica

Thibaut Courtois es uno de los protagonistas de estos días. El portero no estará ante Estonia en Tallín perteneciente a la clasificación para la Eurocopa de 2024. "Los médicos del Real Madrid y de la asociación se han puesto en contacto esta mañana. También se vieron las imágenes de su imagen médica y con base en eso se decidió darle descanso". Domenico Tedesco, seleccionador belga, insinuó que Romelu sería capitán contra Austria y Thibaut, contra Estonia. "Eso estaba bien para todos, pero después del partido, Thibaut de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sentía ofendido", afirmó.

"A mis ojos es el mejor portero del mundo y lo quiero como portero y como persona. Tenemos una buena relación. Para mí eso no ha cambiado, pero él ha tomado una decisión difícil. Tiene que hundirse para mí también. Entonces veremos. Se habló durante un tiempo sobre venderlo como una lesión, pero rápidamente detuve esa conversación. Se trataba solo de la cuestión de la capitanía", señaló Tedesco. Jan Vertonghen, que también compareció en rueda de prensa junto al técnico Tedesco, reconoció estar sorprendido por el 'adiós' del guardameta: "Por supuesto que también me sorprendió, es la primera vez que vivo algo así", zanjó.

Courtois respondió por redes sociales. "Esta tarde me sorprendí al escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que dio un relato parcial y subjetivo de una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria. Quiero dejar claro que no es la primera vez ni la última vez que hablo con un entrenador sobre estos temas, pero esta es la primera vez que alguien decide contarlo en público. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no encajan con la realidad.

"Insisto en que en ningún caso he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo, quiero dejar en claro que no tuve ninguna discusión sobre cualquier tema similar con cualquier compañero, como se ha afirmado. Además, ayer por la tarde me hice un chequeo por un problema en mi rodilla derecha. El equipo médico de mi Club y la selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de dejar el campo de entrenamiento", aclaró.