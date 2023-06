Eligió Miami pero estas son las millonarias cifras que Leo Messi cobra de Arabia Saudí

Leo Messi dejará de ser formalmente jugador del Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio. Tras dos temporadas en la capital francesa, el argentino afrontará nuevos desafíos con el Inter de Miami que el pasado 7 de junio anunciaba el fichaje del argentino. El siete veces ganador del Balón de Oro se ha decantado finalmente por la oferta que le llegó desde Miami y que supone una novedosa fórmula nunca antes vista en el fútbol.

El argentino era hasta ahora el tercer jugador del PSG con mayor salario, por detrás detrás de Neymar JR y, por supuesto, Kylian Mbappé. Según la información de L'Equipe, medio que sacó el pasado mes de marzo los 30 sueldos más elevados de la liga francesa, Messi está cobrando 3.375.000 euros al mes, lo que hace un total de 40 millones y medio de euros. Por detrás de los 3.675.000 euros del brasileño y los 6 millones de euros que está ganando al mes el de Bondy. Pero Messi no perderá dinero con su decisión de cruzar al charco. El astro ganará mucho dinero debido a que la MLS y el club le ofrecieron una jugosa suma por diferentes vías. Cobrará 50 millones de euros por temporada –cerca de 54 millones de dólares– y un porcentaje de las ganancias de los derechos de transmisión y el costo de suscripciones del MLSPass. Por si fuera poco, también recibirá un porcentaje de la venta de productos Adidas de la liga; y más beneficios como acciones del club, derechos de televisión.

o negocios inmobiliarios en Florida.

Ingresos millonarios desde Arabia

Messi llega a Miami tras rechazar una imponente oferta del Al Hilal que estaba dispuesto a pagar hasta 600 millones de euros por un año a Messi. Sin embargo esto no le impedirá seguir cobrando una fortuna de Arabia Saudí.

El 'New York Times' ha sacado a la luz el contrato que el astro argentino firmó el 1 de enero de 2021, en el que se se estipula el dinero que Messi ganaría con las acciones de publicidad.

Según el contrato al que tuvo acceso el medio neoyorquino, Messi podría recibir hasta 25 millones de dólares durante tres años (casi 23 millones de euros) solo por “algunas apariciones comerciales, un puñado de publicaciones en las redes sociales y algunas vacaciones con todos los gastos pagos en el reino con su familia e hijos”.

Sin embargo, The New York Times destaca una condición que el argentino deberá cumplir a rajatabla. Según el documento, Messi no puede hablar de nada pueda “manchar” la reputación de Arabia Saudita, un país que aunque recientemente ha tenido apertura con el mundo occidental, históricamente ha sido criticado por su historial de derechos humanos. El argentino se suma así a la política de blanqueamiento del régimen saudí a través de grandes estrellas del deporte.

Los puntos más destacados del contrato

1,8 millones de euros por un mínimo de unas vacaciones familiares al año de cinco días, o dos vacaciones anuales de tres días cada una. Los gastos y el alojamiento de cinco estrellas correrían a cargo del gobierno para Messi y un máximo de 20 personas entre familiares y amigos.

1,8 millones por promocionar Arabia Saudí en sus cuentas de las redes sociales 10 veces al año, independientemente de la promoción de sus vacaciones en el reino.

1,8 millones por participar en una campaña turística anual.

1,8 millones por obras de caridad