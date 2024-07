CMB expulsa a Ryan García: "Odio a los negros".

Revolución en el boxeo. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, expulsó al boxeador estadounidense Ryan García del CMB.

"Ejerciendo mi autoridad como presidente del CMB, por este medio estoy expulsando a Ryan García de cualquier actividad relacionada con nuestra organización. Rechazamos cualquier forma de discriminación. Temo por el bienestar de Ryan García, quien ha declinado múltiples intentos de recibir ayuda de nuestra parte con la salud mental y el abuso de sustancias", dijo Sulaimán en sus redes sociales.

Ryan García fue suspendido por sus insultos racistas que publicó en su perfil de X (Twitter) de las que se disculpó pocos depués: "Estaba trolleando, quiero que cesen todas las matanzas. Amo a todos, lo siento si os ofendí".

"Ryan García publicó comentarios contra la poblacion musulmana, los ciudadanos negros y expresó opiniones negativas sobre el caso de la muerte de George Floyd ("Vamos a devolverle la vida a George Floyd y matar a ese negro otra vez")", informan medios locales.

"Odio a los negros, soy anti-negro, soy el KKK (Ku Klux Klan)", fue el comentario más revolucionario.

"Nuestro hijo ha hecho recientemente declaraciones que no se alinean con su verdadero carácter o creencias ni las de nuestra familia. Nuestra familia inequívocamente no apoya ninguna declaración que haya hecho con respecto a la raza o la religión; estas no reflejan quién es realmente Ryan y cómo fue criado", zanjaron.