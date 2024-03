El comentado mensaje de Alcaraz tras ganar en Indian Wells: ¿Quién es N?

Carlos Alcaraz, que se enfrentará en octavos de final del torneo de tenis de Indian Wells a Fábián Marozsán, aseguró que tiene ganas de "revancha" con el húngaro después de que le venciera el año pasado en el Masters 1.000 de Roma en el único precedente hasta ahora entre ambos.

"Después de esa derrota me sentí realmente mal. Después de ese partido realmente quería una revancha con él", afirmó el tenista español en una rueda de prensa.

"Él está jugando un gran tenis. Esta derrotando a jugadores importantes en los últimos meses. Así que sí, tengo muchas ganas de jugar contra él de nuevo", añadió.

Con una exhibición impecable y apabullante, Alcaraz, vigente campeón de Indian Wells y número 2 del mundo, se sacó este domingo el billete para los octavos pasando por encima del canadiense Felix Auger-Aliassime (n. 31) por 6-2 y 6-3 en una hora y 17 minutos.

Su rival en octavos en el desierto californiano, Marozsán (n. 58), eliminó en segunda ronda al chileno Nicolás Jarry (n. 24) y venció este domingo al brasileño Thiago Seyboth Wild (n. 65).

El húngaro dio la sorpresa el año pasado contra Alcaraz en Roma, donde se llevó un inesperado triunfo en tercera ronda por 6-3 y 7-6 (4). En cualquier caso, Alcaraz subrayó este domingo que su inapelable victoria frente a Auger-Aliassime le ha servido para ganar confianza.

"Me sentí muy bien en la pista. Jugué a un nivel muy alto de tenis, mucho más alto que en mi primer partido. Espero que siga subiendo mi nivel", indicó.

Después de ganar, además, dejó un extraño mensaje en la televisión, al firmar tras la victoria.

"N, te ve pronto", escribió el tenista murciano, que no ha despejado la duda y sigue jugando a "vacilar" a sus seguidores en redes sociales. "Nadal", dice uno en serio, pero ya después vienen las bromas. "Solo se me ocurre que pueda ser Napoleón", asegura otro. Y como ha seguido cebando la incógnita, han seguido con las bromas. "Negreira", asegura uno más.

No le preguntaron por eso tras el partido. Carlos Alcaraz reconoció que pasó por momentos complicados en sus torneos en Sudamérica, donde además se lesionó el tobillo en Río de Janeiro. "Después de Buenos Aires, no jugué buen tenis. Mi confianza bajó un poco y he estado teniendo problemas durante los entrenamientos cada día para intentar mantener mi confianza tan alta como pueda. Intento ser yo mismo cada día", argumentó.

"En el primer partido (en Indian Wells) tuve algunos problemas en el primer set. No jugué mi tenis, pero encontré buenas partes para empezar a jugar un poco mejor y hoy fue realmente un buen partido desde el principio hasta la última bola. Así que eso ayudó mucho a mi confianza y a mi tenis", agregó.