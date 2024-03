Las cuentas de Alcaraz para mantener el número dos del mundo en Indian Wells

Carlos Alcaraz llegó al número uno del mundo en septiembre de 2022, después de conquistar el US Open, su primer Grand Slam. En aquella final contra Casper Ruud se jugó con el noruego además del título, el trono de la ATP. Se convirtió en el jugador más joven en la historia en alcanzar la cima. Desde ahí, ha ido alternando la primera (en total ha estado 36 semanas liderando el ranking) y la segunda posición con Novak Djokovic, el rey eterno.

Esta semana y la próxima se está disputando el primer Masters 1.000 de la temporada, Indian Wells. Pase lo que pase, Djokovic seguirá en lo más alto al acabar. El serbio no pudo jugar en la edición del año pasado por no poder entrar en Estados Unidos sin estar vacunado contra el covid, por tanto no defiende puntos. En el mejor de los casos para el serbio, si conquistara el título, se iría a 10.675 puntos; y en el peor, si perdiera en el estreno ante Vukic, se quedaría en 9.685, inalcanzables para Alcaraz... Y para Jannik Sinner.

Sinner, el tenista del momento

Porque el italiano, flamante protagonista de este comienzo de curso con su triunfo en el Open de Australia y en Rotterdam, invicto en 2024 (12 partidos, 12 victorias), puede quitar de la segunda posición a Alcaraz. Si el español, exento de la primera ronda, pierde en segunda ronda (se quedaría con 7.815 puntos), en tercera (7.855) o en octavos de final (7.905), cederá el segundo puesto del podio sin importar lo que haga Sinner, que tiene asegurado un mínimo de 7.920 puntos.

A partir de ahí, si Carlos pierde en cuartos, Sinner tendría que caer antes de octavos de final. Si llega a semifinales, Jannik tendría que alcanzar también esa ronda. Y el morbo estaría servido, pues allí se enfrentarían el español y el italiano jugándose el pase a la final y ese segundo puesto. Sinner debuta esta tarde en Indian Wells a las 20:00 horas contra Kokkinakis. Alcaraz lo hace de madrugada (3:00 horas) contra el italiano Arnaldi.

Estos son los puntos que tendrían en Indian Wells

Si Carlos Alcaraz cae en...

Segunda ronda: 7.835 puntos

Tercera ronda: 7.855

Octavos: 7.905

Cuartos: 8.005

Semifinales: 8.205

Final: 8.455

Campeón: 8.805

Si Jannik Sinner cae en...