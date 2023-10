El comentado mensaje del Athletic sobre su aficionado en medio de la celebración de la hinchada de la Real

La Real Sociedad doblegó (3-0) al Athletic Club en el Reale Arena, un derbi vasco que cambió el tercio del inicio de la temporada, dando la cuarta plaza y la buena racha a los de San Sebastián,

El derbi tuvo claro color 'txuri-urdin'. El primer tiempo sirvió la intensidad que se esperaba pero muy pocas ocasiones. Así, el balón parado fue decisivo, y en una falta lateral que puso Brais, con poca contundencia en la defensa rojiblanca, Robin Le Normand hizo el 1-0 a la media hora. En la reanudación, el golpe fue aún más duro para los visitantes.

El Athletic quiso morder y tuvo el 1-1 con un Iñaki Williams que no tuvo esta vez el buen acierto de partidos anteriores. En la siguiente jugada, con un balón largo bien peinado, Kubo apareció solo en el segundo palo para fulminar el 2-0 en el minuto 48. Un mazazo para los de Ernesto Valverde, que pudieron meterse de nuevo en el partido con un disparo desviado de De Marcos.

Los de Imanol Alguacil controlaron el derbi y en una recuperación arriba, Zubimendi se la puso con música a Oyarzabal, quien dribló a Unai Simón para hacer el 3-0. Iñaki Williams no lo dejó de intentar y con Nico, Villalibre, el Ahtletic tenían armas que no logró utilizar, con una buena parada de Remiro a Beñat Prados.

El derbi confirma la dinámica positiva de una Real que engancha tres victorias seguidas y se coloca cuarta en la tabla (15 puntos), sacando de zona de Liga de Campeones precisamente a un Athletic (14) que pierde fuerza tras el empate entre semana contra el Getafe y un derbi doloroso, a la espera de lo que haga el Atlético (13 con dos partidos menos).

La fiesta en el Reale Arena fue general, menos para un aficionado del Athletic, que estaba en medio de la afición de la Real Sociedad y tuvo que soportar cómo celebraban los goles y la victoria. Se ha hecho viral por cómo aguanta, con una sonrisa, sin inmutarse. El Athletic ha presumido en las redes de él.

"Orgullos@s de lo que somos. En los días buenos y en los malos. 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘. 𝗕𝗘𝗧𝗜. 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖 𝗖𝗟𝗨𝗕", han escrito en las redes del club vasco. "No hay tiempo de lamentos, ya que si no, el partido de la semana que viene no irá bien", dijo Valverde, entrenador del Athletic, tras el partido. Mientras, Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, agradeció el esfuerzo a la afición por haber empujado al equipo durante toda una noche que tildó de "mágica".