La comparación de Jordi Évole de Guardiola con Nadal que hace estallar las redes

Pep Guardiola ganó el sábado con el Manchester City la Premier, el primero de los tres títulos que se puede llevar esta temporada. Puede ser histórica en el club inglés. Lo que está claro es que está siendo su semana grande y los elogios a Guardiola se han disparado. Como los que escribió el sábado Jordi Évole, antes de saber que iban a ganar la Premier. El periodista escribió en La Vanguardia: "Pep Guardiola es el mejor entrenador español de todos los tiempos. Nadie antes en nuestro país había ganado Ligas, Bundesligas y Premiers. Ahora puede levantar su tercera Champions. Además, sus equipos han bordado el futbol, convirtiéndolo en un juego precioso", decía exaltando al entrenador catalán.

Al Real Madrid le ganó con mucha superioridad en el partido de vuelta de la Champions y conquistó la Premier tras la derrota del Arsenal, que perdió en su visita al Nottingham Forest (1-0) y certificó matemáticamente su adiós al título durante una 37ª jornada en la que el Manchester United casi amarró su puesto en la próxima Champions League tras batir al Bournemouth (0-1) y ver el empate entre Liverpool y Aston Villa (1-1).

La derrota 'gunner' dio a los pupilos de Pep Guardiola su quinto título liguero en las últimas seis temporadas, tercero seguido. Además, prolongaron una semana muy feliz tras su aplastante triunfo sobre el Real Madrid (4-0) en la vuelta de las semifinales de la Champions, trofeo que pondría la guinda definitiva en caso de ganar la final. "Me quiero mucho, pero nunca hubiera pensado esto. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero nunca hubiera imaginado hacer todo esto en la Premier League. A los cuatro, cinco o seis partidos aquí me di cuenta de lo difícil que iba a ser. Cada día he intentado ser un poco mejor", decía Pep Guardiola antes de ser campeón.

Las palabras de Jordi Évole contra Ayuso y Vinicius

Évole aprovechaba la victoria del Manchester City contra el Real Madrid en la Champions para hablar mal de Vinicius: "El antimadridismo (igual que el antiayusismo) está mucho más extendido por España de lo que algunos piensan. Principalmente en la España periférica. Pero también en el mismísimo Madrid. Es curioso, porque el Madrid actual tiene una de las plantillas menos odiosas de todos los tiempos, si exceptuamos las tonterías innecesarias de un talento para el fútbol como es Vinícius. Por no hablar de Carlo Ancelotti. ¿A alguien le cae mal Carletto?", escribía en un párrafo. Y metía Ayuso por medio: "El Madrid caía con estrépito en su competición fetiche. Es como si Ayuso perdiese unas autonómicas en la Comunidad. Todavía tiene que nacer el Guardiola de Ayuso. Un hilo invisible une al Real Madrid con la presidenta".

Pero lo que ha generado polémica es su comparación definitiva de Guardiola con Nadal o Indurain: "Si Guardiola no fuese Guardiola, es decir, del Barça, catalán, independentista, amigo de Laporta, sería uno de los deportistas españoles más grandes de la historia, a la altura de los Nadal, Gasol, Severiano o In­du­rain. Optaría al premio Princesa de Asturias del Deporte cada año. Y la prensa y el público le aclamarían al grito de “Guardiola, selección”. ¿Se imaginan a Guardiola entrenando a la roja?"