“Con Fabián y Ceballos, el centro del campo del Betis hubiese sido extraordinario”

Setién ha asegurado que él evitó que el Barcelona se llevase a Fabián por sólo un millon de euros. “El Barcelona quería pagar un millón de euros para llevarse a Fabián a su filial y yo me negué. Le queríamos en el Betis”, ha dicho el ex entrenador del Betis en una entrevista en Radio Marca. Setién es uno de los entrenadores que vio en el joven centrocampista un futbolista con talento y con un futuro inmenso: “Por Fabián pagaron 30 millones. Si hubiera seguido no tengo ninguna duda de que ahora mismo se podría haber sacado 60 millones por él. Cuando llegué vi las posibilidades de Fabián y decidimos quedarnos con él. Le falta mejorar ciertas cosas pero tiene una capacidad para aprender increíble. Su margen de crecimiento es amplio”, asegura un entrenador que le ha visto de cerca.

Setién no pudo entrenar a Ceballos, que se fue al Real Madrid cuando el técnico llegó al banquillo bético: “Si Ceballos hubiera estado el año pasado con Fabián en el centro del campo del Betis hubiera hecho una campaña extraordinaria. Yo creo que se fue pronto del Betis”.

También habló de Junior, acerca de si se tiene que ir o quedarse: “Ahí tampoco entro. No sé qué es lo mejor. Si estuviera ahí, los jugadores renovar o reponer a esos jugadores con otros que todavía necesitarían adaptarse, entender lo que vas a pedir y demás. Al haber un cambio de entrenador la realidad puede ser diferente. El tiempo lo dirá”.