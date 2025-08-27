La confesión más dura de Jorge Vilda sobre lo vivido con la selección española

Jorge Vilda reapareció en el espacio “El Cafelito” de El Chiringuito de Jugones, donde mantuvo una conversación íntima con Josep Pedrerol en la que repasó uno de los momentos más complicados de su carrera. El exseleccionador confesó que atravesó semanas muy duras tras su destitución al frente de la selección femenina, un golpe difícil de asimilar después de haber conseguido el mayor éxito de la historia del fútbol español con la conquista del Mundial en Australia y Nueva Zelanda.

En medio de esa etapa de incertidumbre y decepción, el técnico madrileño subrayó la importancia de su entorno más cercano. Su familia fue su gran apoyo y estuvo más presente que nunca, dándole la fuerza necesaria para sobreponerse y mirar hacia adelante.

Pese a lo vivido, Vilda se queda con la satisfacción de haber dirigido a una generación de jugadoras históricas y con el orgullo de haber formado parte de la gesta que llevó a España a lo más alto del fútbol femenino. Su presencia en El Chiringuito marcó, además, su primera gran intervención pública tras meses de silencio, en la que mostró un perfil más humano y personal.

Vilda se convirtió en uno de los nombres propios del deporte español en 2023 tras guiar a la selección femenina de fútbol a la conquista del Mundial en Australia y Nueva Zelanda. Aquella gesta, inédita en la historia del fútbol nacional, lo situó en la cima de su carrera y le otorgó un lugar de prestigio dentro del panorama internacional.

Sin embargo, pocas semanas después del éxito, su trayectoria dio un giro inesperado. La Real Federación Española de Fútbol decidió prescindir de sus servicios en medio de un contexto marcado por la polémica institucional que sacudía al fútbol femenino tras el título mundialista. Su destitución, pese a los méritos deportivos, supuso un duro golpe personal y profesional.

En los últimos meses, Vilda ha comenzado a dejar atrás ese episodio. En sus intervenciones públicas ha reconocido que vivió una etapa complicada, pero también que encontró en su familia un apoyo fundamental para superar la situación. Esa red de confianza, asegura, fue clave para poder afrontar un cambio tan brusco después de haber tocado la gloria con la selección.