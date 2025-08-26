Acceso

Castilla y León

En estas dos localidades de Castilla y León se esperan lluvias abundantes

Descenso notable de las temperaturas máximas en el extremo nororiental

Se esperan lluvias hoy en la provincia de Burgos y de Soria
Javier Blanco
  • Javier Blanco@BlancoParamio
    Licenciado en Periodismo, ha trabajado en diversos medios como Ceres TV, Cadena Cope y ABC. Desde 2003 trabaja en La Razón Castilla y León.
Valladolid Creada:
Última actualización:

Seguimos la semana en Castilla y León con temperaturas todavía altas pero con la probabilidad de aparición de lluvias en varias zonas de Castilla y León. Concretamente, tres, según la Aemet, donde la probabilidad es del 70 por ciento en ambos casos. Será en el periodo comprendido entre las 12 y las 18 horas y afectará a Briviesca (Burgos) y Vinuesa y Ágreda (Soria).

Para hoy, según la Aemet, se espera "en el extremo norte, intervalos de nubes bajas junto con algunas nubes de evolución diurna que podrían dejar algunas lluvias o chubascos dispersos por la tarde".

En el resto, predominará el cielo poco nuboso aumentando la nubosidad con nubes medias y de evolución diurna, sobre todo en la mitad este y tercio sur, donde ocasionalmente podrían caer algunos chubascos tormentosos. Predominará el viento de componente norte y noreste en el norte y del suroeste en el resto, flojo con algún intervalo moderado.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el extremo norte, que podría ser localmente notable, y sin cambios o en ligero ascenso el resto

Temperaturas máximas y mínimas en las capitales serán las siguientes:

  • Ávila:16/32
  • Burgos:15/33
  • León:14/32
  • Palencia:17/34
  • Salamanca:16/34
  • Segovia:17/32
  • Soria:15/32
  • Valladolid:18/34
  • Zamora17/34

