La confesión más profunda de Rafa Nadal

Rafa Nadal sigue con su larguísimo proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en el psoas Iliaco de la pierna izquierda en el Open de Australia, primer Grand Slam del año, y que le ha obligado a tener que ausentarse del resto de los torneos mientras Djokovic se disparaba como máximo ganador de la historia del tenis.

Una recuperación que avanza por el buen camino y que el propio Nadal se encarga de compartir con bastante frecuencia a través de sus redes sociales. El ritmo va aumentando y la vuelta de Rafa cada día está más cerca, aunque el propio manacorí asegura que no sabe cuándo será la fecha exacta de su retorno: "Las cosas han mejorado. Estoy más cerca, pero no sé cuando volveré".

En el acto de inauguración de la clínica espezialida en tenis que se ha celebrado en la Teknon de Barcelona, Nadal ha atendido a los medios y ha confesado que llegó a pensar en lo peor: " hasta ahora no sabía si iba a volver a jugar al tenis algún día; ahora, sinceramente, creo que sí.< b>

Sobre sus objetivos, el máximo ganador de la historia de Roland Garros quiere volver a disfrutar y no tiene en la cabeza competir con Djokovic para ser el tenista más laureado de la historia, cosa que se antoja misión casi imposible: "No voy a superar a Djokovic en Grand Slams, no estoy ahora para eso. Quiero volver a jugar y disfrutar y creo que ya no tenemos que hablar de eso", ha sentenciado el propio Nadal.