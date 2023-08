La confesión de Pepe Castro, presidente del Sevilla: "Claro que sabía que Monchi agarró del cuello a Isco"

Isco Alarcón es uno de los hombres de moda. Su vuelta a la élite supone un antes y un después en la carrera del malagueño. El futbolista del Betis afirmó que su salida del Sevilla fue polémica y propicia por un acto con el director deportivo. "Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar". Pepe Castro, presidente del Sevilla, confirmó en el programa 'El Partidazo de COPE' la versión de Isco Alarcón de que Monchi agarró del cuello al actual jugador del Betis cuando era director deportivo del equipo de Nervión. "Claro que lo sabía. El fútbol es fútbol. Yo no estaba cuando pasó. Ocurrió lo que ocurrió y no hay que darle más vueltas", afirmó.

Hasta la fecha nadie confirmó que esto sucedió, pero la versión de Pepe Castro da mucha más credibilidad al testimonio de Isco. "Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: "Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición. No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: "Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir". Y ahí entonces hubo un poco de conflicto...", relató Isco a Marca.

Por su parte, Monchi sí llegó a pronunciarse pero sin admitir nada. "Cada uno somos dueños de nuestras palabras y nuestros silencios. Si él creyó oportuno contar eso sus razones tendría. Yo no perdí ni un segundo. Mirar hacia atrás nunca ha sido una forma de vida para mí. Yo miro hacia delante y la gente que me conoce sabe cómo soy. Las explicaciones hay que dárselas a los que no te conocen, como la gente la mayoría me conoce no hace falta dar explicaciones", declaró.