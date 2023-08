Sara Sálamo ataca a Monchi y a los machistas: "Qué loco ser mujer y tener opinión"

Isco es jugador del Betis, en la que quizá puede ser ya su última oportunidad para ser futbolista de élite. No encontró equipo en el mercado de invierno pasado, pero para este curso, Pellegrini le ha rescatado para el Betis, porque es un futbolista que engancha muy bien con el fútbol que quiere seguir practicando el entrenador verdiblanco. Hubo morbo en el fichaje porque el último equipo de Isco fue el Sevilla, el rival de la ciudad. En una entrevista a Monchi en Marca, éste hablo de Isco, con quien no tuvo buena relación en el Sevilla. A Monchi no le gustó el titular. "Gracias por publicar mi entrevista…ya si el titular reflejara lo que he dicho en ella sería para nota, pero imagino que lo que he dicho no vende mucho, porque he querido restarle importancia al tema y no darle relevancia", decía en las redes sociales.

Sara Sálamo, actriz, y pareja de Isco, muy activa siempre en las redes respondió con crudeza a Monchi: "Igual lo de restarle importancia a una agresión es de ser… Pues como tú eres. Igual mi respuesta también te pone violento… (Espero que ahora sepas controlarte) Igual deberías aprender a replicar de otra forma cuando escuchas algo que no te gusta. Eres el ANTIDEPORTE", le escribió. "¿Una disculpa no hubiera estado mejor? Espero que te vaya muy bien en tu carrera y en tu vida".

Y horas después, volvió a escribir: "Deportividad: respeto a las reglas del juego. También incluye conceptos tan nobles como amistad, respeto al adversario y espíritu deportivo. Ojalá podamos disfrutar junto a nuestros hijos de espectáculos sanos, diversos y respetuosos. La violencia no debe tener cabida". Entre medios, cómo no, alguien le reprochó que hablara de estos temas. Pero hace tiempo que Sálamo no se calla nada. "Esto de que las parejas de los futbolistas se metan en estos berenjenales es que de verdad...", le dice un seguidor. Y ella responde: "Jo, es que es verdad. Qué loco que siendo MUJER pueda tener opinión propia y ser tan osada como de compartirla"