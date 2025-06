La confesión de Shaquille O’Neal sobre el día que luchó contra un gorila: “Se volvió loco”

Shaquille O’Neal no solo es uno de los jugadores más dominantes en la historia de la NBA, también es un personaje inigualable fuera de las canchas. Con su particular sentido del humor y su talento para narrar historias, la leyenda de los Lakers y los Heat volvió a hacer reír a todos al contar una surrealista anécdota en su podcast *The Big Podcast*: su extraño y tenso encuentro con un gorila en un zoológico de Miami.

Más Noticias España sonríe y casi se desmorona

Todo comenzó con una advertencia: “Los chicos del zoo me dijeron: ‘No mires al gorila’”, recordó Shaq. Pero, fiel a su estilo irreverente, decidió hacer justo lo contrario. “Lo miré directamente. El gorila se subió a la pared y nos quedamos cara a cara”, contó entre carcajadas.

Según O’Neal, en ese momento comenzó un duelo silencioso de miradas que rápidamente se volvió incómodo. “Él me miraba como diciendo: ‘¿Y tú qué miras?’. Y yo pensaba lo mismo”, explicó. La situación escaló hasta el punto en que el gorila parecía tomárselo como un reto personal: “Me lanzó una mirada que decía: ‘¿Qué haces tú ahí fuera y yo aquí dentro?’ Y luego otra que parecía preguntarme: ‘¿Dónde está tu pelaje?’”.

Para rematar, Shaq aseguró que el animal parecía estar dispuesto a enfrentarlo. “Intentó pelear conmigo”, dijo entre risas. Teniendo en cuenta su imponente físico —más de dos metros de altura y 147 kilos de pura potencia—, no sería descabellado imaginar a Shaq midiéndose con un gorila... al menos en su cabeza.

Así es Shaquille O’Neal: tan gigante en personalidad como en estatura, capaz de convertir una simple visita al zoológico en una historia de lo más disparatada. Porque si hay algo que define al exjugador, es su capacidad para tomarse la vida —y hasta a los gorilas— con humor.