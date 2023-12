Las confesiones de Nadal antes de su regreso (capítulo II)

Rafa Nadal y su entorno han apostado por ofrecer sus sensaciones antes del inminente regreso en Brisbane en pequeñas dosis. Apariciones breves en las que el ganador de 22 Grandes relata cómo se encuentra antes del comienzo de la gira australiana. «Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy creo que es el momento de volver a un torneo que ya he jugado en el pasado y que me es familiar. Sé que es un torneo difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, sólo ser competitivo», afirmó el de Manacor.

«Ha sido un año que ha sido largo, en el que se ha pasado por muchas fases, desde intentar volver a competir en la temporada de tierra, semana tras semana, decepción tras decepción, hasta que llegó el momento de parar y decir ‘‘basta’’ y buscar realmente una solución que fue la operación. O sea que, a partir de ahí, todo ha sido un nuevo horizonte, un camino difícil; pero bueno, manteniendo siempre la ilusión de volver», desveló.

Así, Nadal describió la incertidumbre en torno a su lesión en el psoas ilíaco que sufrió en la segunda ronda del Open de Australia. «Claro que ha habido muchas dudas en este tiempo, claro que ha habido momentos que parecía imposible que llegara este momento, pero se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver. No sé a qué nivel estoy, no sé qué se puede esperar; no tengo ni idea, pero tampoco me importa ahora mismo», asegura.

Rafa vuelve a insistir en que ahora no existe un objetivo definido. Se trata de sentirse con capacidad para competir y para volver a disfrutar en el circuito. «Sólo estoy feliz de volver, con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y yo creo que ser competitivo», concluyó.