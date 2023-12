La dura advertencia a Nadal tras anunciar su vuelta a las pistas: "A medida que envejeces, pierdes un poco de movilidad..."

El regreso de Rafa Nadal es la gran noticia tenística de los últimos días. El balear, leyenda de su deporte, se lesionó el pasado mes de enero en el Open de Australia contra MacKenzie McDonald, en la segunda ronda, una rotura en el psoas ilíaco que se le complicó. No funcionó el tratamiento conservador, no llegó a la gira de tierra, se tuvo que operar, se perdió el curso entero y poco a poco fue superando etapas hasta sentirse con fuerza para competir. El regreso será en enero en Brisbane.

Otras veces ya ha tenido vueltas a las pistas después de meses de inactividad que han sido espectaculares. Inexplicables incluso para muchos. La más sonada fue en 2013, después de que los problemas en el tendón de las rodillas se agravaron tras Wimbledon 2012, le hicieran perderse los Juegos Olímpicos de Londres, en los que iba a ser el abanderado, y le tuvieran ocho meses sin competir. Nada más reaparecer en 2013 fue capaz de conquistar Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells... Y siguió con el Godó, el Mutua Madrid Open, Roma, Roland Garros, Canadá, Cincinnati y el US Open. También fue capaz de ganar Roland Garros en 2022 prácticamente cojo, con el pie dormido. Pero esta vez hay algo contra lo que no puede luchar: el paso del tiempo... Y en junio cumple 38 años. Así lo ve al menos Rick Macci, quien fuera entrenador de las hermanas Williams. “A medida que envejeces, pierdes un poco de movilidad y la gente no tiene miedo cuando sabe que eres vulnerable. No hay tanta diferencia entre los chicos de arriba y los del siguiente escalón, y cuando saben que tienen una oportunidad, es algo totalmente diferente, incluso en tierra batida. Antes, sin embargo, contra Rafa, que tiene un 112-3 (victorias-derrotas) en Roland Garros, el partido estaba acabado incluso antes de empezar. Sabías que no ibas a ganarle”, añade el estadounidense. “Dicho esto, le deseo lo mejor a Rafa, pero no está exactamente al mismo nivel que antes, así que no creo que sea un aspirante a ganar un Slam. Creo que puede ser competitivo y que es un rival duro para cualquiera en tierra batida, pero depende de su salud”, continuó.

La ilusión de Nadal

El propio tenista balear ya reflexionó sobre esto en una entrevista en Movistar+, antes de tener claro cuándo volvería, o incluso si podría volver. “Mi ilusión es volver a jugar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar en Roland-Garros o en Australia, que la gente no se confunda. Soy consciente de que la época en la que estoy en mi vida todo eso queda muy lejos. No digo imposible, lo he dicho mil veces, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido”.