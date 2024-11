¡Confirmado!: Nadal jugará el primer punto ante Países Bajos

La gran decisión ya está tomada: Rafael Nadal jugará el primer encuentro de individuales con España, que se enfrenta a Países Bajos en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis que arranca este martes en Málaga. David Ferrer tenía que elegir entre el balear, en el torneo en el que pondrá fin a su carrera, y Roberto Bautista, otra veterano que ha llegado a este final de temporada en un gran momento después de un comienzo muy sufrido porque se estaba recuperando de una lesión.

Rafa podía jugar el individual o el dobles junto a Marcel Granollers. La pelota estaba en el tejado del capitán, que finalmente ha apostado por Rafa. El propio Bautista había reconocido que si Nadal estaba bien, jugaría, y las últimas pruebas que hizo el zurdo, como el entrenamiento del lunes con Carlos Alcaraz, fueron más que satisfactorias. Rafa, por tanto, jugará el partido de los números dos de cada equipo contra Botic van de Zandschulp (a partir de las 17:00, puede verse en Movistar+). Que sea su último encuentro o no dependerá de lo que haga él y de lo que pase después, pues Alcaraz disputará el otro compromiso individual, el de los número uno, contra Tallon Griekspoor; y para finalizar estaría el dobles decisivo, donde en España sólo está garantizada la presencia del especialista Marcel Granollers. Si España suma dos puntos, Nadal tendrá un nuevo baile el viernes contra el ganador del Alemania - Canadá. Si no, hoy será el día en el que reciba el homenaje de despedida. En la grada estarán Djokovic y Murray. Federer es una incógnita, aunque ya le ha dedicado una bonita carta en redes sociales.

Precedentes positivos

Los precedentes de Rafa con Van de Zandschulp son positivos: le ha ganado las dos veces que se han enfrentado, ambas en Grand Slams y en 2022: en Roland Garros, camino de su décimo cuarto título en la Philippe Chatrier, y Wimbledon. El manacorense no cedió ni un set de los seis disputados. Es verdad que esta vez se juega en pista dura y cubierta, bastante rápida, quizá las peores condiciones para Rafa, y que las circunstancias del español son especiales. Su último partido individual oficial fue el de segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París contra Djokovic. En pista dura no juega desde enero en Brisbane. Eso en duelos oficiales. Sí estuvo en la millonaria exhibición en Arabia disputada hace un mes, llamada Six Kings Slam. Perdió contra Alcaraz y Djokovic. Desde ese momento ha estado preparándose para esta eliminatoria de Copa Davis.

La leyenda de Nadal

En esta competición por selecciones, o, en realidad, siempre, al lado de Nadal juega la sombra de su leyenda. Ha conquistado cinco Ensaladeras y en total en este centenario torneo han sido 30 partidos individuales, con 29 victorias y sólo una derrota, en su lejano debut en 2004, justo hace 20 años, contra la República Checa. Esa eliminatoria la terminó resolviendo él, con 17 años, en el quinto punto. Fue el comienzo de todo, su primera gran hazaña. Ahora va en busca de la última.