La contradicción de Deco y Xavi tras la derrota del Barça

Xavi Hernández fue criticado después de la derrota del F.C Barcelona ante el Girona por 2-4 y no precisamente por el resultado, sino por su explicación. "No es un mal partido del Barça. No hemos un hecho un mal partido. No hemos jugado mal a fútbol", afirmó.

Pero estas palabras chocan con el argumento de Deco, el director deportivo. "No hemos hecho un buen partido. No hemos sido contundentes", sentenció Deco. "Creo que hemos empezado bien. Ellos empezaron ganando. Nosotros empatando. No hemos sido lo suficientemente fuertes para ganar el partido. Ellos han sido contundentes, sabían a lo que venían y tienen calidad. Nosotros lo hemos intentado pero no hemos podido", afirmó.

"Tenemos que luchar. No hay nada decidido. La Liga es larga. Queríamos ganar y no hemos sido capaces. Era un rival directo. Primero tenemos que ganar y preocuparnos de lo que tenemos que hacer. Todavía no ha acabado el año. No es momento de hablar de los Joaos. Es momento de ganar partidos", sentenció.

Muchos aficionados culés están pidiendo que el club pueda fichar a Míchel como el próximo relevo de Xavi en el caso de que no siga.