La contundente afirmación de Edu Aguirre en "El Chiringuito" sobre Xavi: "Su proyecto ha acabado"

La dura derrota del Barça en Copa del Rey deja al club culé en una situación crítica. Los de Xavi se aferran a la Champions como única vía de escape para salvar una temporada que, en casi ningún momento, no ilusionó. La realidad es que el propio entrenador culé reconoció que si no hay títulos se marcharía a final de temporada.

Pese a que Laporta siempre defendió al exjugador, la realidad es que muchas voces autorizadas recomiendan al presidente apostar por Rafa Márquez. Por otra parte, también se analiza que el juego del equipo no está siendo el esperado. La afición no se pronuncia contra nadie, pero el nerviosismo está presente.

El periodista de "El Chiringuito", Edu Aguirre, opinó alto y claro sobre la situación de Xavi Hernández. "El proyecto de Xavi ya ha terminado. No funcionó", dijo el tertuliano. "Jota Jordi está defendiendo a Xavi. Hoy es el primer día del nuevo Barça. Ha fracasado el modelo Xavi. Xavi no es el nuevo Guardiola. Necesitan un nuevo entrenador", avisó.

Otro de los nombres que siempre sonó con fuerza es el de Míchel. El técnico del Girona está revolucionando LaLiga y muchos culés piden a Laporta que apueste por él.