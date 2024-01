El sorprendente gesto de Josep Pedrerol en el inicio de 'El Chiringuito'

Josep Pedrerol empezó el programa de 'El Chiringuito' guardando silencio respecto a la polémica arbitral. El presentador protagonizó un gesto llevándose la mano a la boca y haciendo la señal de silencio.

Posteriormente, fue dando paso a los diferentes tertulianos que debatían sobre si el arbitraje había perjudicado al Real Madrid. Tomás Roncero, Paco Buyo y José Luis Sánchez coincidieron en que no. Mientras que Diego Plaza, Jota Jordi y Álex Silvestre dijeron que sí.

La polémica más discutida fue cuando Vinicius marcó y en un primer momento el colegiado lo anula, pero vuelve a recibir un aviso desde la sala VOR para que vaya al monitor. "Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto", comienza Hernández Hernández. "Le da en el hombro derecho, ahí la tienes", dice Hernández Hernández, que además recalcó: "Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque". Pero el colegiado a pie de césped no lo cree: "Para mí falta en ataque no hay". Le responden: "Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más". El colegiado lo tiene claro: "Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta", dijo el colegiado.

Más allá de aciertos o errores, la realidad es que la remontada del conjunto blanco es clave para seguir dependiendo de sí mismo de cara a poder ganar LaLiga. Sin duda, una temporada cuanto menos increíble junto a un Girona que ya golea como líder -aunque cuenta con un partido más que el Real Madrid-.