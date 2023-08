La contundente crítica de José Ramón de la Morena contra Rubiales: "Es un macarra, me da vergüenza ser compatriota de este tipo"

José Ramón de la Morena habló alto y claro en el programa 'Radioestadio noche' de Onda Cero para analizar las últimas polémicas de Luis Rubiales como presidente de la RFEF. "Fui uno más de los que ha engañado Rubiales. Yo no fui más listo que nadie porque a mí también me engañó. Vino a la SER diciendo que quería limpiar el fútbol y piqué. Vino diciendo que él era un exfutbolista que había estudiado derecho... Pero yo eso no me lo creí tanto, ya que el personaje es tosco. Nunca vi en él un humanista", declaró De la Morena."También me engañó como un chino en que él era un gran sindicalista y un tipo de izquierdas. Hace poco se encontró con el consejero de justicia de la Comunidad de Madrid (Enrique López) y le dijo que no, que no se confundieran, que él era de leyes: "Me han puesto esa fama pero yo soy vuestro. Luis Rubiales debió ser cesado hace años. En realidad no debieron haberlo elegido nunca los padres del fútbol, que conocían su catadura moral después de sus últimos años en el Levante. Hasta ahora el Gobierno ha protegido a Luis Rubiales por razones desconocidas o inconfesables, cuando él es más falso que una mula torda. Nos teníamos que haber librado ya de este tipo tan tóxico y tan pringoso", avisó.

"Al final a Luis Rubiales le han echado como a Al Capone, que lo cazaron por las cuentas de Hacienda. Ya Rubiales le han echado por lo macarra que es. Es un portero de discoteca y esa macarrería le ha salido delante de la Reina y de todo el mundo. Todos han visto lo que es el personaje. Como español y ciudadano me da vergüenza ser compatriota de este tipo", sentenció pidiendo un cambio del sistema para elegir al presidente de la Federación Española de Fútbol", sentenció.

El mandato de Luis Rubiales comenzó en 2018 y, justamente, tras conseguir sus mayores logros deportivos: ganar La Liga de Naciones y el Mundial Femenino llega a su final. El empresario siempre estuvo bajo lupa por sus respectivos negocios con Gerard Piqué para llevar la Supercopa a Arabia y también por todas las polémicas relacionadas a caso de grabación de llamadas con diferentes ministros.