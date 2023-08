Dimisión de Rubiales, en directo: última hora de la asamblea extraordinaria de la RFEF

Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), ha publicado un artículo en la red social Linkedin, uno de los tres acerca de Luis Rubiales, al que critica sin nombrarle y del que dice "es el caso más bochornoso en mis 40 años en el deporte".

Lozano, indica que " Lo que ha sido un hito, un motivo de orgullo nacional, una reivindicación histórica, romper barreras y marcos mentales atávicos, resulta que, por los gorrones que se cuelan en bodas ajenas, hemos desviado el foco de la frescura, la ilusión y la esperanza del universo del fútbol femenino en particular, y de la igualdad del deporte en general". "Estás tardando en irte si tuvieras dignidad...", le pide al presidente de la Federación Española de Fútbol.

El máximo responsable de la Liga Nacional de fútbol sala en este país ya criticó la postura de Rubiales nada más saltar la polémica del beso a Jenni Hermoso: "Lo más primate que escuché fue que, no sólo no se arrepentía, sino que nos insultaba como tontos a todos los que veíamos su acción más próxima a un troglodita que a un ser civilizado. El mundo al revés". "En esta historia negra, muy negra, de este personaje público y representativo de un deporte que no merece esta tortura, hay una cuestión que me preocupa y que llevo denunciando hace tiempo: uno puede tener genes suficientes para ser un irreverente y diabólico, pero no los aflora si no se siente inmune e impune", denuncia Lozano.

Además, hace una comparativa de los valores de Rubiales con los de El Padrino. "Las claves de poder son la sumisión, la pertenencia ("para que te hagamos sentir parte de la familia tienes que asesinar, mancharte las manos de sangre, para ser creíble y aceptado"), la negociación se hace con el revolver encima de la mesa, la venganza, la "famiglia", el dinero ("es una de las razones, no siempre de las más nobles, que unen a una jauría de personajes variopintos. El pegamento de piezas espúreas", la inmunidad, el poder y el final de acto".

Sobre este final del acto, añade, "cuando el jefe, líder, matón o cualquier sinónimo parecido aparece débil, sus propios cachorros de hienas son los primeros en ejecutarle, directa o indirectamente. Al final, no deja de ser una representación de las normas de la jungla. El "puto amo" llega al poder del mismo modo que le van a destronar. Tranquilos. No debemos escandalizarnos. Es ley de vida animal".