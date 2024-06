La contundente respuesta de Laporte al comentario xenófobo del cantante de Taburete

Aymeric Laporte debutó en la Eurocopa el jueves en el partido contra Italia después de que una lesión le impidiera participar en el estreno de la Roja contra Croacia. Su but al lado de Le Normand, francés nacionalizado español como él, hizo saltar algunos comentarios xenófobos en las redes, entre ellos uno del cantante de Taburete, Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP. «Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!», escribía el cantante.

A Laporte le ha llegado hoy la hora de responder, cuando se ha sentado ante los medios desplazados a la Eurocopa para dar su primera conferencia de prensa del torneo. Algo que Njco Williams ya hizo en las redes ante los comentarios racistas que recibió. «A todos los futbolistas nos pasa que nos critican en algún momento. Mi carrera es corta y la de él [Nico] es larga. Tienes que jugar muchos partidos, estás expuesto a los comentarios de mucha gente que da su opinión, lo que sí pedimos es que no sea difamando porque nos cuesta a nosotros, pero sobre todo a a las familias, a los entornos. Afecta mucho y creo que no es necesario, y menos en un momento como una Eurocopa, intentar desestabilizar a unos jugadores cuando todos tenemos la idea de ir en el mismo camino y de conseguir lo máximo posible», respondió Laporte.

El central español, que ahora juega en Arabia Saudí, explicó lo que supone para él jugar con la selección española y demostró su compromiso con la Roja. Antes de marcharse a Arabia consultó con De la Fuente por si eso le restaba posibilidades de seguir jugando con España. «Lo llegué a hablar con el míster antes de tomar la decisión. Para mí la selección es muy importante, es lo más importante en mi carrera deportiva, es donde más he disfrutado en los últimos años. Es un orgullo representar a España. Cada vez que visto la camiseta me siento superogulloso, muy identificado a la vez que espero que siga así y que podamos lograr grandes cosas en este torneo», dice.