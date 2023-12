La contundente respuesta de Rahm al ser preguntado por la importancia del dinero

El golfista español Jon Rahm confirmó se unirá a la controvertida LIV Golf, la millonaria Superliga saudí. Los datos apuntan a que ganará 500 millones de dólares, con lo que será el deportista español mejor pagado de la historia. El golfista de Barrika apareció sereno, aunque con cara de arrastrar sueño, seguramente por la trascendencia de la decisión que había tomado. Apareció con una beisbolera negra y con la serenidad de afrontar todas las preguntas que surgieron a lo largo de 45 minutos. "He tomado la decisión pensando en mi y en mi familia", dijo.

"No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé. Bien hablemos. Pero me gusta como está avanzando el LIV en el golf en estos dos últimos años. La principal razón ha sido la sensación de poder pertenecer a un equipo. En mi caso, además que crecí en Bilbao, ese sentimiento se agudiza por la politica de cantera de un equipo de fútbol. También la posibilidad de hacer más grande el golf jugando en países a los que nunca hemos acudido. Entiendo que hay gente que no esté muy contenta, pero mi ética de trabajo no cambia. Quiero seguir persiguiendo cosas y tener siempre la sensación de estar creando historia. Y mi objetivo es seguir persiguiendo récords. Afortunadamente el Masters casi podré jugarlo de por vida, el US Open hasta 2031 y los otros dos por lo menos cinco años más", aseguró.

En el peso de la decisión, Jon siempre tuvo en mente el peligro de no poder estar en la Ryder Cup. "El riesgo de no jugarla, pesó, no hay duda. Pero deseo que esa parte se pueda llegar a un acuerdo y seguir jugando más ediciones. No sé si me dará o no. Yo espero que sí porque me fastidió mucho perderme la cita de Tokio por el covid. Y si no, espero que se dé una situación en el futuro que permita a todos los mejores jugadores del mundo pelear por la medalla de oro", dijo.

"Se tuvo que llevar muy en secreto. Incluso a mis padres se lo tuve que contar mucho más tarde de lo que me hubiese gustado. Pero sé que mis amigos, que muchos de ellos se van a enterar hoy, lo entenderán. ¿Y las críticas en las redes sociales? "Bueno, somos personajes públicos y estamos expuestos a esos. Quien me quiere apoyará mi decisión", zanjó.