La contundente respuesta de Vinicius a un periodista valenciano que le pregunta si va a pedir perdón

Vinicius fue el protagonista sin duda del partido Valencia-Real Madrid. El futbolista fue insultado por la grada, que le hizo gestos de mono y minutos después, fue expulsado por dar un manotazo a Hugo Duro, que le estaba agarrando del cuello. Al marcharse, hizo un gesto al Mestalla dando a entender que el Valencia se iba a Segunda. "El fútbol pasa a segundo plano, hay que tomar medidas", explicaba Lucas Vázquez, que vivió muy de cerca todo. Vini es que más faltas recibe, el futbolista que todos queremos ver y al que más le provocan, le sacan de los partidos y eso no beneficia al fútbol", decía su compañero, que vio de cerca lo que había sucedido. "Ese aficionado ha hecho gestos de mono. Se lo ha dicho al árbitro y se lo ha llevado la Policía", explicaba el momento de mayor tensión. Poco después ocurrió la jugada de la expulsión . "Un jugador del Valencia coge el balón, puede que Vini se equivoque, pero el portero Valencia sale embalado", contaba y se indignaba con la decisión del árbitro. "Sólo se revisa la acción de Vinicius, porque el foco está en él. Hay que tomar medidas de verdad. Es un jugador diferente, habría que protegelo, porque hace grande el fútbol. Nadie le está ayudando. No se le puede hacer de todo. Le hacen faltas y no se las pitan", acababa antes las cámaras.

LaLiga ha sacado un comunicado asegurando que investigará los incidentes del Valencia CF -Real Madrid CF. "Ante los incidentes ocurridos durante el Valencia CF - Real Madrid CF en el Estadio de Mestalla, Laliga informa que ha solicitado todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido. Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algun delito de odio. LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas. LaLiga tambien investigará las imágenes a las que supuestamente se profirieron insultos racistas dirigidos hacia Vinicius Jr en los exteriores del estadio de Mestalla

LaLiga se ha mostrado proactiva ante todos los incidentes racistas contra el jugador del Real Madrid CF. Vinicius Jr- Así, LaLiga ha presentado denuncia en nueve ocasiones en las últimas 2 temporadas ante el Comité de Competición de la RFEF, Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Fiscalia de Odio y los Juzgados", asegura el comunicado.

La respuesta de Vinicius en las redes sociales

Pero Vinicius no aguanta más. En sus redes sociales ha respondido a todos, muy harto: "El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga”, ha escrito en brasileño.

Porque es que cuando se ha ido del estadio y estaba firmando autógrafos en una zona donde había periodistas, uno que trabaja en un periódico deportivo de Valencia le ha preguntado si iba a pedir perdón por su gesto. Se lo ha dicho varias veces y al final, Vinicius no ha podido hacer que no oía: "Tu eres tonto", le ha contestado.

Courtois le ha defendido: "Si Vini dice 'no juego más', me voy con él", ha dicho. "Hugo Duro le coge del cuello, la primera roja es para Hugo Duro", ha continuado. "Es un partido muy caliente, pero hay individuos que no piensan con la cabeza", decía el portero belga, mientras Ancelotti, en la conferencia de Prensa, ha tenido que discutir con los periodistas valencianistas. Uno de ellos le decía que no era verdad que el campo entero hubiese gritado mono a Vinicius, que le habían dicho tonto. Pero el entrenador italiano le ha respondido con mucha calma y con contundencia explicándole que por un tonto el colegiado no para el partido y activa el protocol contra el racismo.