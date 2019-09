Fichaje Neymar: “¿Creías que ibas a salir de esta prisión así?”

El periódico frances «Le Parisien» relató ayer cómo ha sido, paso a paso, el culebrón Neymar. Y cómo desde París casi desde el principio tuvieron claro que el Barcelona más que negociar, parecía que estaba haciendo que negociaba, sin poner nunca cifras que se acercasen a lo que se pedía en París por el traspaso de su estrella brasileña.

La primera vez que se vieron las caras fue el martes 13 de agosto y ya en ese momento en el PSG sospechan que el Barcelona sólo busca que todos se den cuenta de que intenta fichar a Neymar, pero nunca hará ni un movimiento serio por él. Se extrañan en París de que la delegación barcelona casi sea seguida por los periodistas, que conocen todo: las horas de salida, de llegada y de la reunión. Pero asombra más aún que la propuesta del Barcelona sea Coutinho y una «vaga» suma de dinero, dice «Le Parisien».

Ahí Neymar empezó a entender que su salida iba a ser mucho más complicada de lo que esperaba: «¿Creías que ibas a salir de la cárcel de Saint-Germain así?», le dice uno de sus amigos.

La entrevista en France Football a Al Khelaifi, en junio, es la que enciende la mecha de la salida. Se abre la puja por Neymar porque el brasileño ya ha comunicado al PSG que no quiere continuar otra temporada. El problema es que esta vez sus ganas de irse no van a encontrar el respaldo suficiente y no van a tener fuerza para convencer a nadie. El emir de Catar, el dueño del club, transmite al nuevo director deportivo, al brasileño Leonardo, que ni una rebaja con Neymar. No sólo se tiene que recuperar lo invertido, es que hay que conseguir un beneficio con su traspaso. Es decir, que nadie va a conseguir el traspaso del futbolista si no pone más de los 222 millones que el PSG pagó al Barcelona por él. «Neymar puede irse, pero solo si la oferta es enorme», dice Al Khelaifi a los pesos pesados del vestuario. Según sigue contando el periódico francés, llega a poner una cifra: 300 millones. Es decir, cierra cualquier posibilidad a la salida de Neymar.

El Barcelona jamás pensó en llegar a esa cantidad y por las diferentes ofertas que se han ido filtrando ni siquiera llegó a pensar la posibilidad de poner dinero este verano. Por eso, Le Parisien asegura que desde el Camp Nou se atacó desde otro punto de vista. Presionar al padre para que Neymar se dirigiese al PSG: «Quiero jugar solo al Barça», tenían que haber sido sus palabras. Pero el clan Neymar se niega: nada de palabras ni disputas. Quizá un lenguaje corporal que expresase el descontento, pero no enfrentamientos.

Es más, desde el entorno del futbolista se prefiere añadir otro frente más a la negociación: el Real Madrid. Pero desde el club blanco no entran en el juego. Sin el Madrid, el PSG sabe que el Barça no va a llegar a sus cifras. Y que Neymar se va a quedar.