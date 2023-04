Críticas a Dani Alves por lo que hace a la presunta víctima en un nuevo vídeo filtrado

Nuevo revés para Dani Alves. La jueza del caso está estudiando las grabaciones por petición de los abogados de Dani Alves. La periodista española Mayka Navarro, del programa 'Ana Rosa', desveló algunos datos claves. "En las grabaciones del reservado de la discoteca, se ve a Alves con su compañero de batallas, Bruno Brasil", además, cuenta cómo llegan a esa zona tanto la presunta víctima, como su prima y una amiga. "Ellas acceden a esa mesa donde están los dos hombres. Están bailando, se ve un ambiente muy jovial, de noche de discoteca. Y una cierta intimidad entre la denunciante y Alves mientras Bruno también está charlando y bailando animadamente", afirmó.

El periodista Nacho Abad también habla sobre otro nuevo vídeo. "Las chicas se ponen a bailar, son tres. En un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves. [...] Él habla con ellas, en un ambiente distendido y sin violencia", indicó Nacho Abad. "Yo observo cómo le toca el culo a la chica. Te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza...", afirmó.

"Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle 'no me toques el culo', y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después, Sale primero Alves, después sale una de las amigas y se ve cómo chocan las manos, Ellos (Alves y la presunta víctima) no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera. Se ponen a hablar y se la ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad y, al rato, son varias las personas que están allí...", zanjó Abad.

Mientras tanto el futbolista sigue en la cárcel. En los primeros días de Alves en prisión se hablaba mucho de un tema totalmente opuesto a este: el jugador solamente quería ser uno más sin tener un gran protagonista. Pero esto se antoja complicado y la prueba de ello es que cuando jugó su primer partido de fútbol en la cárcel tuvieron que cerrar varias puertas de toda la expectación que se generaba.