Las críticas de otros agentes a la madre de Mbappé

El caso Mbappé está abierto. Si alguien manda en las decisiones del galo esa es Fayza Lamari, su madre y agente. Muchos culpan a Fayza de todos los escándalos de su hijo en cada mercado de fichajes. Unas posturas polémicas al igual que el famoso tema de los derecho de patrocinio que tantos conflictos generó en el club y en la selección parisina.

Yvan Le Mée, agente de Mendy, criticó a la progenitora en el programa After Foot de RMC: "Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo. Está el de ‘yo cuido a mi hijo’ y está el de ‘ofrezco mis servicios a los 20, 30, 100 jugadores. Como agente, somos gente para hacer operaciones. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí. Cuando no tienes los hábitos y costumbres, cuando hablas con un entrenador de un club histórico como alguien que conoces desde hace mucho tiempo, tal vez no funcione. No sé cómo manejar la situación para llegar allí. Todavía está en París y obviamente no parece estar feliz de estar allí", afirmó.

"Para hacer operaciones. para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia. Lo hablamos regularmente en el sindicato de representantes, obviamente. El que tiene la licencia negocia, hace las transferencias e interviene en el mercado y el que no la tenga no debería poder negociar. Otros son colaboradores y hacen tareas administrativas y no creo que ella le ponga los sellos en la oficina a Kylian", añadió.

Alejandro Camaño, agente de Achraf, también atacó a la madre del francés. "Estamos sorprendidos de que por el solo y único hecho de ser la madre de un jugador importante pueda inmiscuirse en el mercado. Achraf es parte de la familia de Footfeel, está convencido del proyecto desde hace muchos años y él tiene una relación personal con Kylian que nosotros respetamos, y le tenemos cariño por eso. Pero el hecho de que el entorno Mbappé, que es como denso, pesado, por toda la gente que tiene alrededor, filtre que Achraf puede ser parte de su agencia es insólito por su falta de experiencia en el mercado. Ser la madre de un jugador no es suficiente, me parece una falta de respeto a la profesión, hay grandes agentes que lidian con un mercado muy duro y muy hecho como para que gente sin absolutamente ninguna experiencia quiera optar a jugadores de esa importancia. Creemos que es un bulo, no tiene ninguna posibilidad y la prensa francesa que controlan se hace eco, pero no hay ninguna posibilidad", aseguró.