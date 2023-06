Real Madrid: el caso Mbappé se calienta: el PSG quiere una respuesta ya

Luka Modric escribió ayer «Home Sweet Home», cuando el Real Madrid anunció que continuaba una temporada más, con 38 años que cumple en septiembre, en el Real Madrid. Ni el dinero de Arabia Saudí, esos cantos de sirena que han convencido a muchos futbolistas más jóvenes que él, ha cambiado la determinación del centrocampista croata de seguir escribiendo su historia en el Real Madrid. Como se vio en la semifinal de la Nations League, donde en la semifinal contra Países Bajos dominó el encuentro sobre todo en la parte final del choque, aún tiene cuerda para dejar alguna obra maestra y por eso, tanto él, como el Real Madrid, han decidido continuar un año más, esta vez sí que puede que el último. «Luka Modric llegó al Real Madrid en 2012. En sus once temporadas defendiendo nuestra camiseta ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos: 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España», decía el comunicado del Real Madrid. «Modric ha conquistado en su trayectoria como madridista los máximos galardones individuales, como el Balón de Oro de 2018, el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2018, el Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017, y esta temporada ha formado parte del XI Mundial FIFA/FIFPro por sexta vez en su carrera».

El centro del campo de Ancelotti es inmejorable. Modric y Kroos ponen la calidad y la experiencia, ambos renovados este verano; Valverde, Camavinga, Tchouameni y Ceballos (también renovado este verano) son los jóvenes con piernas, talento y ya años en el Real Madrid y Bellingham es el gran fichaje, el futbolista que tiene que liderar esa zona del campo y todo el equipo. La transición de la que tanto habló Carlo Ancelotti el año pasado, ya tiene que ser efectiva en el curso que empieza el próximo agosto. Bellingham llega para ser titular y cortar la progresión de Camavinga no parece lo más conveniente.

Además de los movimientos en el centro del campo, Nacho también anunció su continuidad y han llegado Fran García, Brahim y Joselu, que va a ser el delantero centro, en pelea, en principio, con Rodrygo.

Ninguno de los dos futbolistas lleva el nueve y eso ha despertado, sobre todo en las redes sociales, todo tipo de sospechas, o más bien, de esperanzas. Lo cierto es que, ahora mismo, el Real Madrid ya ha hecho todo lo que tenía hacer este verano en cuanto a fichajes. Al menos, según el plan establecido. Frente a otros equipos que aún no han empezado o que buscan dinero desesperadamente para poder llevar a cabo los fichajes, el Real Madrid ha ejecutado con rapidez y sin problemas el plan. Ahora mismo, según Transfermartk, el Real Madrid es el equipo que más ha invertido en este mercado de verano, es el que ha hecho los deberes porque llegaba preparado para el momento de salir a contratar.

Pero los movimientos en el PSG han alterado todo en el mercado, pero no el Real Madrid, que ve todo lo que está pasando con prudencia y sin dejar de estar atento. Pese a las prisas con la que se comenta todo en las redes sociales y donde se busca que todos los días suceda algo importante, lo que suceda con Mbappé va a depender de lo que quiera hacer el club francés. Según Le Parisien, ayer, «la posición de Nasser Al-Khelaïfi no ha cambiado: o Kylian Mbappé renueva contrato, o se va de París este verano».

Si definitivamente quiere venderle este año para no perderlo el próximo verano sin nada a cambio, tiene que ponerlo en el mercado a un precio al que puedan llegar los equipos no estados como el Real Madrid. El club de Florentino Pérez solventó la crisis de la pandemia con rigor financiero y tiene todo preparado para afrontar una negociación que podría ser histórica, pero que mostraría al mundo que es de los pocos clubes que puede competir con los ingleses para fichar a los tops.

Si la ocasión se presenta, el Real Madrid está listo.